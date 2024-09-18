СМИ: взорвавшиеся в Ливане пейджеры были начинены взрывчаткой
Al Jazeera: взорвавшиеся в Ливане пейджеры содержали до 20 граммов взрывчатки
© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Взорвавшихся в Ливане пейджеры содержали в себе взрывчатку весом не более 20 граммов, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.
"Взорвавшиеся устройства связи были заминированы заранее", — говорится в материале.
По данным телеканала, пейджеры ввезли в Ливан пять месяцев назад. Масса взрывчатого вещества в каждом устройстве не превышала 20 граммов. Ливанские власти пока не выяснили способ, которым подорвали заряды, добавил источник.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболла" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.