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СМИ: взорвавшиеся в Ливане пейджеры были начинены взрывчаткой - РИА Новости, 18.09.2024
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01:17 18.09.2024 (обновлено: 07:08 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/livan-1973301670.html
СМИ: взорвавшиеся в Ливане пейджеры были начинены взрывчаткой
СМИ: взорвавшиеся в Ливане пейджеры были начинены взрывчаткой - РИА Новости, 18.09.2024
СМИ: взорвавшиеся в Ливане пейджеры были начинены взрывчаткой
Взорвавшихся в Ливане пейджеры содержали в себе взрывчатку весом не более 20 граммов, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ливанских службах... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T01:17
2024-09-18T07:08
в мире
ливан
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Взорвавшихся в Ливане пейджеры содержали в себе взрывчатку весом не более 20 граммов, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности."Взорвавшиеся устройства связи были заминированы заранее", — говорится в материале.По данным телеканала, пейджеры ввезли в Ливан пять месяцев назад. Масса взрывчатого вещества в каждом устройстве не превышала 20 граммов. Ливанские власти пока не выяснили способ, которым подорвали заряды, добавил источник.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли.По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболла" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
https://ria.ru/20240917/snouden-1973280737.html
https://ria.ru/20240918/livan-1973299388.html
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в мире, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Детонация сотен пейджеров в Ливане
СМИ: взорвавшиеся в Ливане пейджеры были начинены взрывчаткой

Al Jazeera: взорвавшиеся в Ливане пейджеры содержали до 20 граммов взрывчатки

© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Взорвавшихся в Ливане пейджеры содержали в себе взрывчатку весом не более 20 граммов, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.
"Взорвавшиеся устройства связи были заминированы заранее", — говорится в материале.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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Вчера, 21:18
По данным телеканала, пейджеры ввезли в Ливан пять месяцев назад. Масса взрывчатого вещества в каждом устройстве не превышала 20 граммов. Ливанские власти пока не выяснили способ, которым подорвали заряды, добавил источник.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболла" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
Детонация пейджеров в пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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В миреЛиванДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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