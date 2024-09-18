https://ria.ru/20240918/livan-1973301670.html

СМИ: взорвавшиеся в Ливане пейджеры были начинены взрывчаткой

СМИ: взорвавшиеся в Ливане пейджеры были начинены взрывчаткой - РИА Новости, 18.09.2024

СМИ: взорвавшиеся в Ливане пейджеры были начинены взрывчаткой

Взорвавшихся в Ливане пейджеры содержали в себе взрывчатку весом не более 20 граммов, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ливанских службах... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T01:17

2024-09-18T01:17

2024-09-18T07:08

в мире

ливан

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Взорвавшихся в Ливане пейджеры содержали в себе взрывчатку весом не более 20 граммов, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности."Взорвавшиеся устройства связи были заминированы заранее", — говорится в материале.По данным телеканала, пейджеры ввезли в Ливан пять месяцев назад. Масса взрывчатого вещества в каждом устройстве не превышала 20 граммов. Ливанские власти пока не выяснили способ, которым подорвали заряды, добавил источник.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли.По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболла" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

https://ria.ru/20240917/snouden-1973280737.html

https://ria.ru/20240918/livan-1973299388.html

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в мире, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане