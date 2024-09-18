https://ria.ru/20240918/livan-1973299388.html

Раскрыты новые подробности взрыва пейджеров в Ливане

Раскрыты новые подробности взрыва пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024

Раскрыты новые подробности взрыва пейджеров в Ливане

Взорвавшиеся в Ливане пейджеры входили в партию устройств, недавно полученную движением "Хезболла", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T00:44

2024-09-18T00:44

2024-09-18T07:09

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детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Взорвавшиеся в Ливане пейджеры входили в партию устройств, недавно полученную движением "Хезболла", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."Многие из использованных пейджеров происходили из новой партии, которую группа получила на днях", — говорится в статье.Как сообщил изданию представитель группировки, устройствами пользовались многие члены "Хезболлы". По его мнению, причиной взрывов стала вредоносная программа. При этом некоторые участники движения успели заметить, что их пейджер нагревается, и выбросили устройство до детонации.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что в результате случившегося пострадали более 4 тысяч человек, 11 погибли.По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболла" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболла" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html

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Детонация пейджеров в пригороде Бейрута Десятки людей пострадали при детонации пейджеров в пригороде столицы Ливана Бейрута. Такие устройства до сих пор используются членами движения "Хезболлах" в закрытой системе связи. Что послужило причиной одновременной детонации, пока не известно. 2024-09-18T00:44 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане