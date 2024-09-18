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В Торопецком округе Тверской области ввели запрет на посещение лесов - РИА Новости, 18.09.2024
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16:17 18.09.2024 (обновлено: 16:52 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/les-1973449697.html
В Торопецком округе Тверской области ввели запрет на посещение лесов
В Торопецком округе Тверской области ввели запрет на посещение лесов - РИА Новости, 18.09.2024
В Торопецком округе Тверской области ввели запрет на посещение лесов
Запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы введен со среды в Торопецком округе Тверской области для ликвидации последствий отражения атаки БПЛА,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:17
2024-09-18T16:52
происшествия
тверская область
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РЯЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы введен со среды в Торопецком округе Тверской области для ликвидации последствий отражения атаки БПЛА, сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город."С 18 сентября в Торопецком округе Тверской области введен временный запрет на посещение гражданами лесов, а также въезд в лесные массивы транспортных средств", - сообщило правительство региона.Отмечается, что "мера связана с обеспечением безопасности граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки БПЛА на Торопец".Как уточняет пресс-служба, запрет продлится до 1 октября. Для соблюдения гражданами требований безопасности в лесных массивах в этот период будут предприняты различные меры, в том числе наземное патрулирование.
https://ria.ru/20240918/energodar-1973329821.html
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происшествия, тверская область
Происшествия, Тверская область
В Торопецком округе Тверской области ввели запрет на посещение лесов

В Торопецком округе Тверской области запретили посещение лесов после атаки БПЛА

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДеревья в парке
Деревья в парке - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Деревья в парке. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы введен со среды в Торопецком округе Тверской области для ликвидации последствий отражения атаки БПЛА, сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.
Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город.
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"С 18 сентября в Торопецком округе Тверской области введен временный запрет на посещение гражданами лесов, а также въезд в лесные массивы транспортных средств", - сообщило правительство региона.
Отмечается, что "мера связана с обеспечением безопасности граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки БПЛА на Торопец".
Как уточняет пресс-служба, запрет продлится до 1 октября. Для соблюдения гражданами требований безопасности в лесных массивах в этот период будут предприняты различные меры, в том числе наземное патрулирование.
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