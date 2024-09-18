В Торопецком округе Тверской области ввели запрет на посещение лесов
В Торопецком округе Тверской области запретили посещение лесов после атаки БПЛА
Деревья в парке. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы введен со среды в Торопецком округе Тверской области для ликвидации последствий отражения атаки БПЛА, сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.
Ранее в среду правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Для жителей Торопецкого муниципального округа организовали горячую линию. Позднее губернатор сообщил, что граждане могут вернуться в город.
Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников
Вчера, 10:06
"С 18 сентября в Торопецком округе Тверской области введен временный запрет на посещение гражданами лесов, а также въезд в лесные массивы транспортных средств", - сообщило правительство региона.
Отмечается, что "мера связана с обеспечением безопасности граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий отражения атаки БПЛА на Торопец".
Как уточняет пресс-служба, запрет продлится до 1 октября. Для соблюдения гражданами требований безопасности в лесных массивах в этот период будут предприняты различные меры, в том числе наземное патрулирование.
В Шебекинском округе беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль
17 сентября, 20:37