https://ria.ru/20240918/kuban-1973403601.html
На Кубани в поселке с 25 тыс жителей построят спортивный бассейн для детей
На Кубани в поселке с 25 тыс жителей построят спортивный бассейн для детей - РИА Новости, 18.09.2024
На Кубани в поселке с 25 тыс жителей построят спортивный бассейн для детей
Спортивный бассейн для детей построят в поселке Мостовской, где проживают более 25 тысяч жителей, о своём поручении сообщил губернатор Кубани Вениамин... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:17
2024-09-18T14:17
2024-09-18T14:17
краснодарский край
лабинск
краснодар
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Спортивный бассейн для детей построят в поселке Мостовской, где проживают более 25 тысяч жителей, о своём поручении сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время приема граждан. По данным краевой администрации, к главе региона обратилась жительница поселка Мостовского Евгения Кирсанова с просьбой оказать содействие в строительстве бассейна. В поселке проживают более 25 тысяч человек и, по словам женщины, многие хотели бы заниматься водными видами спорта. Женщина добавила, что возила детей в город Лабинск, но сейчас и там бассейн загружен. "Бассейн – дорогостоящий объект, но дети должны заниматься спортом. К тому же многим этот вид активности необходим, чтобы скорректировать свое здоровье. Поэтому бассейн будем строить даже в такое непростое время. Необходимо начинать проектирование, осенью 2025 года приступим к работам", – передаёт администрация Кубани слова Кондратьева. Губернатор поручил проконтролировать этот вопрос руководителю департамента строительства Краснодарского края Игорю Федосову. Отмечается, что сейчас в регионе одновременно строят 55 спортобъектов – это центры единоборств, спортзалы и многофункциональные игровые площадки. За последние пять лет возвели семь спортивных объектов с бассейнами. Крупнейший – Дворец водных видов спорта - открыли в 2022 году в Краснодаре. Всего в регионе работают 112 бассейнов – в спортивно-оздоровительных комплексах, школах, санаториях и фитнес-клубах, добавляют власти.
https://ria.ru/20240916/naberezhnaya-1973072461.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лабинск, краснодар, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Лабинск, Краснодар, Вениамин Кондратьев
КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Спортивный бассейн для детей построят в поселке Мостовской, где проживают более 25 тысяч жителей, о своём поручении сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время приема граждан.
По данным краевой администрации, к главе региона обратилась жительница поселка Мостовского Евгения Кирсанова с просьбой оказать содействие в строительстве бассейна.
В поселке проживают более 25 тысяч человек и, по словам женщины, многие хотели бы заниматься водными видами спорта. Женщина добавила, что возила детей в город Лабинск
, но сейчас и там бассейн загружен.
"Бассейн – дорогостоящий объект, но дети должны заниматься спортом. К тому же многим этот вид активности необходим, чтобы скорректировать свое здоровье. Поэтому бассейн будем строить даже в такое непростое время. Необходимо начинать проектирование, осенью 2025 года приступим к работам", – передаёт администрация Кубани слова Кондратьева.
Губернатор поручил проконтролировать этот вопрос руководителю департамента строительства Краснодарского края Игорю Федосову.
Отмечается, что сейчас в регионе одновременно строят 55 спортобъектов – это центры единоборств, спортзалы и многофункциональные игровые площадки. За последние пять лет возвели семь спортивных объектов с бассейнами. Крупнейший – Дворец водных видов спорта - открыли в 2022 году в Краснодаре
. Всего в регионе работают 112 бассейнов – в спортивно-оздоровительных комплексах, школах, санаториях и фитнес-клубах, добавляют власти.