https://ria.ru/20240918/kuban-1973403601.html

На Кубани в поселке с 25 тыс жителей построят спортивный бассейн для детей

На Кубани в поселке с 25 тыс жителей построят спортивный бассейн для детей - РИА Новости, 18.09.2024

На Кубани в поселке с 25 тыс жителей построят спортивный бассейн для детей

Спортивный бассейн для детей построят в поселке Мостовской, где проживают более 25 тысяч жителей, о своём поручении сообщил губернатор Кубани Вениамин... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:17

2024-09-18T14:17

2024-09-18T14:17

краснодарский край

лабинск

краснодар

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 18 сен - РИА Новости. Спортивный бассейн для детей построят в поселке Мостовской, где проживают более 25 тысяч жителей, о своём поручении сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время приема граждан. По данным краевой администрации, к главе региона обратилась жительница поселка Мостовского Евгения Кирсанова с просьбой оказать содействие в строительстве бассейна. В поселке проживают более 25 тысяч человек и, по словам женщины, многие хотели бы заниматься водными видами спорта. Женщина добавила, что возила детей в город Лабинск, но сейчас и там бассейн загружен. "Бассейн – дорогостоящий объект, но дети должны заниматься спортом. К тому же многим этот вид активности необходим, чтобы скорректировать свое здоровье. Поэтому бассейн будем строить даже в такое непростое время. Необходимо начинать проектирование, осенью 2025 года приступим к работам", – передаёт администрация Кубани слова Кондратьева. Губернатор поручил проконтролировать этот вопрос руководителю департамента строительства Краснодарского края Игорю Федосову. Отмечается, что сейчас в регионе одновременно строят 55 спортобъектов – это центры единоборств, спортзалы и многофункциональные игровые площадки. За последние пять лет возвели семь спортивных объектов с бассейнами. Крупнейший – Дворец водных видов спорта - открыли в 2022 году в Краснодаре. Всего в регионе работают 112 бассейнов – в спортивно-оздоровительных комплексах, школах, санаториях и фитнес-клубах, добавляют власти.

https://ria.ru/20240916/naberezhnaya-1973072461.html

лабинск

краснодар

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Артем Смирнов

лабинск, краснодар, вениамин кондратьев