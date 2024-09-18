https://ria.ru/20240918/krazha-1973318082.html

Боец ЧВК "Вагнер" украл у друзей 900 тысяч рублей и проиграл их на ставках

Боец ЧВК "Вагнер" украл у друзей 900 тысяч рублей и проиграл их на ставках - РИА Новости, 18.09.2024

Боец ЧВК "Вагнер" украл у друзей 900 тысяч рублей и проиграл их на ставках

Боец ЧВК "Вагнер" втайне взял у друзей 900 тысяч рублей, которые поставил на спорт, но проиграл и сам пришел в полицию и убедил приятелей написать на него... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T08:19

2024-09-18T08:19

2024-09-18T08:19

москва

ялта

происшествия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Боец ЧВК "Вагнер" втайне взял у друзей 900 тысяч рублей, которые поставил на спорт, но проиграл и сам пришел в полицию и убедил приятелей написать на него заявление, говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. История началась в марте 2023 года, когда молодой человек вернулся после работы по контракту с СВО и поселился в Москве у своего друга и его жены. Сначала он одолжил другу 200 тысяч рублей и купил ему на дачу плазменный телевизор LG за 95 тысяч рублей. Потом они все вместе съездили на отдых в Ялту, поездка обошлась в 400 тысяч рублей. Иногда, как говорится в материалах дела, у них случались конфликты из-за долга, но они быстро мирились. Ситуация изменилась, когда его друзья получили большую сумму денег. Вагнеровец, сидевший с их ребенком, забрал из тайника - игрушечной металлической машинки, 900 тысяч рублей, положил их себе на карту, а потом перевел деньги в букмекерскую контору, и проиграл на ставках. После этого он пошел в отдел полиции и написал явку с повинной. Потом он сам позвонил друзьям, во всем признался, обещал вернуть деньги после того, как заключит новый контракт на службу. Свой поступок, как говорится в документах, он объяснил друзьям желанием приумножить их бюджет. В суде он полностью признал вину, раскаялся и полностью выплатил все украденное. Друзья просили не наказывать его. Но суд решил, что он должен выплатить им еще 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240709/primore-1958433995.html

https://ria.ru/20240311/kriminal-1931750211.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, ялта, происшествия