https://ria.ru/20240918/krasnoarmeysk-1973527551.html

На Западе признали неприятную правду о Красноармейске

На Западе признали неприятную правду о Красноармейске - РИА Новости, 18.09.2024

На Западе признали неприятную правду о Красноармейске

ВСУ столкнулись с логистическим кризисом на Красноармейском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T23:10

2024-09-18T23:10

2024-09-18T23:10

специальная военная операция на украине

в мире

красноармейск

константиновка

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ВСУ столкнулись с логистическим кризисом на Красноармейском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В настоящее время в районе Красноармейска наблюдается логистический кризис", — сказал он.По словам эксперта, эта ситуация оказывает влияние на украинские войска на этом направлении. Мерокурис полагает, что это также повлияет на положение ВСУ у Часова Яра, Константиновки и Торецка.Ранее в среду в Генштабе ВСУ признали, что Кураховское и Красноармейское направления в ДНР остаются самыми напряженными для ВСУ.Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240918/vsu-1973515630.html

https://ria.ru/20240918/ukraina-1973481567.html

красноармейск

константиновка

донецкая народная республика

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в мире, красноармейск, константиновка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика