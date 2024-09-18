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На Западе признали неприятную правду о Красноармейске - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:10 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/krasnoarmeysk-1973527551.html
На Западе признали неприятную правду о Красноармейске
На Западе признали неприятную правду о Красноармейске - РИА Новости, 18.09.2024
На Западе признали неприятную правду о Красноармейске
ВСУ столкнулись с логистическим кризисом на Красноармейском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T23:10
2024-09-18T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
константиновка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ВСУ столкнулись с логистическим кризисом на Красноармейском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В настоящее время в районе Красноармейска наблюдается логистический кризис", — сказал он.По словам эксперта, эта ситуация оказывает влияние на украинские войска на этом направлении. Мерокурис полагает, что это также повлияет на положение ВСУ у Часова Яра, Константиновки и Торецка.Ранее в среду в Генштабе ВСУ признали, что Кураховское и Красноармейское направления в ДНР остаются самыми напряженными для ВСУ.Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240918/vsu-1973515630.html
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красноармейск
константиновка
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в мире, красноармейск, константиновка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
На Западе признали неприятную правду о Красноармейске

Меркурис: в Красноармейске ВСУ столкнулись с логистическим кризисом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. ВСУ столкнулись с логистическим кризисом на Красноармейском направлении, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"В настоящее время в районе Красноармейска наблюдается логистический кризис", — сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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По словам эксперта, эта ситуация оказывает влияние на украинские войска на этом направлении. Мерокурис полагает, что это также повлияет на положение ВСУ у Часова Яра, Константиновки и Торецка.
Ранее в среду в Генштабе ВСУ признали, что Кураховское и Красноармейское направления в ДНР остаются самыми напряженными для ВСУ.
Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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