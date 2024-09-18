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Умер корреспондент РИА Новости Иван Сураев - РИА Новости, 18.09.2024
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13:00 18.09.2024 (обновлено: 15:36 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/korrespondent-1973373235.html
Умер корреспондент РИА Новости Иван Сураев
Умер корреспондент РИА Новости Иван Сураев - РИА Новости, 18.09.2024
Умер корреспондент РИА Новости Иван Сураев
Минувшей ночью в возрасте 32 лет после тяжелой болезни умер корреспондент редакции силовых ведомств РИА Новости, Главной дирекции информации медиагруппы "Россия РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:00
2024-09-18T15:36
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латинская америка
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минувшей ночью в возрасте 32 лет после тяжелой болезни умер корреспондент редакции силовых ведомств РИА Новости, Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Иван Сураев.Иван пришел в агентство в 2014 году сразу после окончания МГИМО. Он специализировался на освещении работы оборонно-промышленного комплекса России, но всегда был готов взяться и за другие редакционные темы.Как корреспонденту ему неоднократно приходилось работать в условиях с риском для жизни и здоровья, освещать городские беспорядки и операции силовых структур. Иван выезжал в опасные командировки, в том числе в Латинскую Америку для освещения ситуации во время попытки переворота в Венесуэле в 2019 году. За время работы в РИА Новости Сураев подготовил около сотни интервью с руководителями оборонных и других предприятий и в общей сложности написал несколько тысяч информационных сообщений. Иван был открытым, добрым и талантливым журналистом, владел несколькими иностранными языками. Помимо работы увлекался музыкой, путешествовал. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" искренне соболезнует родным и близким Ивана Сураева.
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россия, латинская америка, венесуэла, мгимо, риа новости
Россия, Латинская Америка, Венесуэла, МГИМО, РИА Новости
Умер корреспондент РИА Новости Иван Сураев

Корреспондент РИА Новости Иван Сураев умер на 33-м году жизни

Иван Сураев
Иван Сураев - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Иван Сураев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минувшей ночью в возрасте 32 лет после тяжелой болезни умер корреспондент редакции силовых ведомств РИА Новости, Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Иван Сураев.
Иван пришел в агентство в 2014 году сразу после окончания МГИМО. Он специализировался на освещении работы оборонно-промышленного комплекса России, но всегда был готов взяться и за другие редакционные темы.
Как корреспонденту ему неоднократно приходилось работать в условиях с риском для жизни и здоровья, освещать городские беспорядки и операции силовых структур. Иван выезжал в опасные командировки, в том числе в Латинскую Америку для освещения ситуации во время попытки переворота в Венесуэле в 2019 году.
За время работы в РИА Новости Сураев подготовил около сотни интервью с руководителями оборонных и других предприятий и в общей сложности написал несколько тысяч информационных сообщений.
Иван был открытым, добрым и талантливым журналистом, владел несколькими иностранными языками. Помимо работы увлекался музыкой, путешествовал.
Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" искренне соболезнует родным и близким Ивана Сураева.
 
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