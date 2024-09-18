https://ria.ru/20240918/korrespondent-1973373235.html

Умер корреспондент РИА Новости Иван Сураев

Умер корреспондент РИА Новости Иван Сураев - РИА Новости, 18.09.2024

Умер корреспондент РИА Новости Иван Сураев

Минувшей ночью в возрасте 32 лет после тяжелой болезни умер корреспондент редакции силовых ведомств РИА Новости, Главной дирекции информации медиагруппы "Россия РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:00

2024-09-18T13:00

2024-09-18T15:36

россия

латинская америка

венесуэла

мгимо

риа новости

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Минувшей ночью в возрасте 32 лет после тяжелой болезни умер корреспондент редакции силовых ведомств РИА Новости, Главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Иван Сураев.Иван пришел в агентство в 2014 году сразу после окончания МГИМО. Он специализировался на освещении работы оборонно-промышленного комплекса России, но всегда был готов взяться и за другие редакционные темы.Как корреспонденту ему неоднократно приходилось работать в условиях с риском для жизни и здоровья, освещать городские беспорядки и операции силовых структур. Иван выезжал в опасные командировки, в том числе в Латинскую Америку для освещения ситуации во время попытки переворота в Венесуэле в 2019 году. За время работы в РИА Новости Сураев подготовил около сотни интервью с руководителями оборонных и других предприятий и в общей сложности написал несколько тысяч информационных сообщений. Иван был открытым, добрым и талантливым журналистом, владел несколькими иностранными языками. Помимо работы увлекался музыкой, путешествовал. Коллектив РИА Новости и всей медиагруппы "Россия сегодня" искренне соболезнует родным и близким Ивана Сураева.

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латинская америка

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, латинская америка, венесуэла, мгимо, риа новости