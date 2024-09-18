https://ria.ru/20240918/konstantinov-1973314842.html

Крым планируют полностью зачистить от собственности украинских олигархов

Крым планируют полностью зачистить от собственности украинских олигархов - РИА Новости, 18.09.2024

Крым планируют полностью зачистить от собственности украинских олигархов

Крым полностью зачистят от собственности украинских олигархов, работу в этом направлении доведут до конца, сообщил РИА Новости глава крымского парламента... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T07:38

2024-09-18T07:38

2024-09-18T07:38

владимир константинов

владимир зеленский

сергей аксенов (политик)

россия

ливадия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Крым полностью зачистят от собственности украинских олигархов, работу в этом направлении доведут до конца, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Эта работа продолжается, со всем тщательно разбираемся. Мы идем к цели очищения Крыма от врагов и не оставим в их собственности на нашей земле ничего", - сказал Константинов. По его словам, новоизбранный парламент республики третьего созыва продолжит работу по выявлению активов украинских олигархов и других лиц, враждебно настроенных по отношению к России. "Наша деятельность поддерживается крымчанами, они во многом сами инициируют разные формы борьбы с кровавым киевским режимом, в том числе и по выявлению активов украинских олигархов. С моральной точки зрения эту работу необходимо довести до конца. И мы это сделаем", - сказал глава парламента республики. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.

https://ria.ru/20240909/uchebniki-1971706824.html

https://ria.ru/20240903/krym-1970117418.html

россия

ливадия

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владимир константинов, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), россия, ливадия