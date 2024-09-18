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Крым планируют полностью зачистить от собственности украинских олигархов - РИА Новости, 18.09.2024
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07:38 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/konstantinov-1973314842.html
Крым планируют полностью зачистить от собственности украинских олигархов
Крым планируют полностью зачистить от собственности украинских олигархов - РИА Новости, 18.09.2024
Крым планируют полностью зачистить от собственности украинских олигархов
Крым полностью зачистят от собственности украинских олигархов, работу в этом направлении доведут до конца, сообщил РИА Новости глава крымского парламента... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T07:38
2024-09-18T07:38
владимир константинов
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
россия
ливадия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Крым полностью зачистят от собственности украинских олигархов, работу в этом направлении доведут до конца, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Эта работа продолжается, со всем тщательно разбираемся. Мы идем к цели очищения Крыма от врагов и не оставим в их собственности на нашей земле ничего", - сказал Константинов. По его словам, новоизбранный парламент республики третьего созыва продолжит работу по выявлению активов украинских олигархов и других лиц, враждебно настроенных по отношению к России. "Наша деятельность поддерживается крымчанами, они во многом сами инициируют разные формы борьбы с кровавым киевским режимом, в том числе и по выявлению активов украинских олигархов. С моральной точки зрения эту работу необходимо довести до конца. И мы это сделаем", - сказал глава парламента республики. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
https://ria.ru/20240909/uchebniki-1971706824.html
https://ria.ru/20240903/krym-1970117418.html
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владимир константинов, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), россия, ливадия
Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), Россия, Ливадия
Крым планируют полностью зачистить от собственности украинских олигархов

Константинов: Крым полностью зачистят от собственности украинских олигархов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Крым полностью зачистят от собственности украинских олигархов, работу в этом направлении доведут до конца, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Эта работа продолжается, со всем тщательно разбираемся. Мы идем к цели очищения Крыма от врагов и не оставим в их собственности на нашей земле ничего", - сказал Константинов.
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По его словам, новоизбранный парламент республики третьего созыва продолжит работу по выявлению активов украинских олигархов и других лиц, враждебно настроенных по отношению к России.
"Наша деятельность поддерживается крымчанами, они во многом сами инициируют разные формы борьбы с кровавым киевским режимом, в том числе и по выявлению активов украинских олигархов. С моральной точки зрения эту работу необходимо довести до конца. И мы это сделаем", - сказал глава парламента республики.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
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