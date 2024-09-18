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Более 30 машин скорой помощи помогают пострадавшим при взрыве в Ливане
Более 30 машин скорой помощи помогают пострадавшим при взрыве в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
Более 30 машин скорой помощи помогают пострадавшим при взрыве в Ливане
Более 30 машин скорой помощи ливанского Красного Креста оказывают помощь и эвакуируют пострадавших при взрывах раций, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:34
2024-09-18T18:34
2024-09-18T18:53
красный крест
ливан
взрыв
в мире
детонация сотен пейджеров в ливане
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КАИР, 18 сен - РИА Новости. Более 30 машин скорой помощи ливанского Красного Креста оказывают помощь и эвакуируют пострадавших при взрывах раций, говорится в заявлении организации.Ранее источник РИА Новости сообщил, что в среду в разных районах Ливана взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами. Ливанские СМИ сообщили, что взорвались рации, которые были закуплены около пяти месяцев назад почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во вторник. Минздрав Ливана сообщил, что в результате детонации устройств в среду один человек погиб и более 100 пострадали."Более 30 машин скорой помощи участвуют в оказании помощи и эвакуации раненых в результате многочисленных взрывов на юге (Ливана – ред.), в Бекаа и южном пригороде Бейрута", - сообщил ливанский Красный Крест в соцсети X.Отмечается, что еще 50 машин скорой помощи в Горном Ливане и Бейруте приведены в состояние повышенной готовности.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красный крест, ливан, взрыв, в мире, детонация сотен пейджеров в ливане
Красный Крест, Ливан, Взрыв, В мире, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Более 30 машин скорой помощи помогают пострадавшим при взрыве в Ливане
КК: в оказании помощи пострадавшим в Ливане задействовано 30 машин скорой помощи
КАИР, 18 сен - РИА Новости. Более 30 машин скорой помощи ливанского Красного Креста оказывают помощь и эвакуируют пострадавших при взрывах раций, говорится в заявлении организации.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что в среду в разных районах Ливана взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами. Ливанские СМИ сообщили, что взорвались рации, которые были закуплены около пяти месяцев назад почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во вторник. Минздрав Ливана сообщил, что в результате детонации устройств в среду один человек погиб и более 100 пострадали.
"Более 30 машин скорой помощи участвуют в оказании помощи и эвакуации раненых в результате многочисленных взрывов на юге (Ливана – ред.), в Бекаа и южном пригороде Бейрута", - сообщил ливанский Красный Крест в соцсети X.
Отмечается, что еще 50 машин скорой помощи в Горном Ливане и Бейруте приведены в состояние повышенной готовности.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.