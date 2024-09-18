https://ria.ru/20240918/kk-1973487865.html

Более 30 машин скорой помощи помогают пострадавшим при взрыве в Ливане

Более 30 машин скорой помощи помогают пострадавшим при взрыве в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024

Более 30 машин скорой помощи помогают пострадавшим при взрыве в Ливане

Более 30 машин скорой помощи ливанского Красного Креста оказывают помощь и эвакуируют пострадавших при взрывах раций, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:34

2024-09-18T18:34

2024-09-18T18:53

красный крест

ливан

взрыв

в мире

детонация сотен пейджеров в ливане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973474560_0:219:781:658_1920x0_80_0_0_db9d98b9149779c7bb5068d381d0887e.jpg

КАИР, 18 сен - РИА Новости. Более 30 машин скорой помощи ливанского Красного Креста оказывают помощь и эвакуируют пострадавших при взрывах раций, говорится в заявлении организации.Ранее источник РИА Новости сообщил, что в среду в разных районах Ливана взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами. Ливанские СМИ сообщили, что взорвались рации, которые были закуплены около пяти месяцев назад почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во вторник. Минздрав Ливана сообщил, что в результате детонации устройств в среду один человек погиб и более 100 пострадали."Более 30 машин скорой помощи участвуют в оказании помощи и эвакуации раненых в результате многочисленных взрывов на юге (Ливана – ред.), в Бекаа и южном пригороде Бейрута", - сообщил ливанский Красный Крест в соцсети X.Отмечается, что еще 50 машин скорой помощи в Горном Ливане и Бейруте приведены в состояние повышенной готовности.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красный крест, ливан, взрыв, в мире, детонация сотен пейджеров в ливане