Киев использовал образ жертвы на международной арене, заявила дипломат
Дипломат: агрессия Украины против мирных россиян развенчала ее ложь
© AP Photo / Ronald ZakФлаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
© AP Photo / Ronald Zak
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. Ранее киевский режим активно использовал на международной арене образ жертвы и преподносил боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, но агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь, заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"После террористической атаки ВСУ в Курской области военная операция на Украине "приобрела новое измерение". Если раньше киевская хунта активно использовала на международной арене образ жертвы и преподносила боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, то агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь", - сказала Жданова, выступая в среду на 1087-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Дипломат добавила, что "Курская авантюра киевского режима и его кураторов вызвала всплеск волонтёрского движения по всей стране и кратный рост числа добровольцев, желающих встать на защиту" Родины и разгромить врага, "Российский народ объединяется в трудную минуту".
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