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Киев использовал образ жертвы на международной арене, заявила дипломат - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/kiev-1973457302.html
Киев использовал образ жертвы на международной арене, заявила дипломат
Киев использовал образ жертвы на международной арене, заявила дипломат - РИА Новости, 18.09.2024
Киев использовал образ жертвы на международной арене, заявила дипломат
Ранее киевский режим активно использовал на международной арене образ жертвы и преподносил боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:43
2024-09-18T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вена
курская область
вооруженные силы украины
обсе
сво
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ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. Ранее киевский режим активно использовал на международной арене образ жертвы и преподносил боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, но агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь, заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "После террористической атаки ВСУ в Курской области военная операция на Украине "приобрела новое измерение". Если раньше киевская хунта активно использовала на международной арене образ жертвы и преподносила боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, то агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь", - сказала Жданова, выступая в среду на 1087-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат добавила, что "Курская авантюра киевского режима и его кураторов вызвала всплеск волонтёрского движения по всей стране и кратный рост числа добровольцев, желающих встать на защиту" Родины и разгромить врага, "Российский народ объединяется в трудную минуту".
https://ria.ru/20240812/putin-1965723572.html
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в мире, россия, вена, курская область, вооруженные силы украины, обсе, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вена, Курская область, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ, СВО
Киев использовал образ жертвы на международной арене, заявила дипломат

Дипломат: агрессия Украины против мирных россиян развенчала ее ложь

© AP Photo / Ronald ZakФлаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. Ранее киевский режим активно использовал на международной арене образ жертвы и преподносил боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, но агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь, заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"После террористической атаки ВСУ в Курской области военная операция на Украине "приобрела новое измерение". Если раньше киевская хунта активно использовала на международной арене образ жертвы и преподносила боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, то агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь", - сказала Жданова, выступая в среду на 1087-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Дипломат добавила, что "Курская авантюра киевского режима и его кураторов вызвала всплеск волонтёрского движения по всей стране и кратный рост числа добровольцев, желающих встать на защиту" Родины и разгромить врага, "Российский народ объединяется в трудную минуту".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Путин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область
12 августа, 14:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВенаКурская областьВооруженные силы УкраиныОБСЕСВО
 
 
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