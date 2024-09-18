https://ria.ru/20240918/kiev-1973457302.html

Киев использовал образ жертвы на международной арене, заявила дипломат

Киев использовал образ жертвы на международной арене, заявила дипломат - РИА Новости, 18.09.2024

Киев использовал образ жертвы на международной арене, заявила дипломат

Ранее киевский режим активно использовал на международной арене образ жертвы и преподносил боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:43

2024-09-18T16:43

2024-09-18T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вена

курская область

вооруженные силы украины

обсе

сво

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ВЕНА, 18 сен - РИА Новости. Ранее киевский режим активно использовал на международной арене образ жертвы и преподносил боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, но агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь, заявила и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "После террористической атаки ВСУ в Курской области военная операция на Украине "приобрела новое измерение". Если раньше киевская хунта активно использовала на международной арене образ жертвы и преподносила боевые действия со своей стороны исключительно в качестве якобы справедливой борьбы за независимость, то агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно развенчала эту ложь", - сказала Жданова, выступая в среду на 1087-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат добавила, что "Курская авантюра киевского режима и его кураторов вызвала всплеск волонтёрского движения по всей стране и кратный рост числа добровольцев, желающих встать на защиту" Родины и разгромить врага, "Российский народ объединяется в трудную минуту".

https://ria.ru/20240812/putin-1965723572.html

россия

вена

курская область

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в мире, россия, вена, курская область, вооруженные силы украины, обсе, сво