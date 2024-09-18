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Рогов рассказал об американских биолабораториях в Запорожье - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/kiev-1973380542.html
Рогов рассказал об американских биолабораториях в Запорожье
Рогов рассказал об американских биолабораториях в Запорожье - РИА Новости, 18.09.2024
Рогов рассказал об американских биолабораториях в Запорожье
Две биологические лаборатории, созданные по программам Пентагона, находятся в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:28
2024-09-18T13:28
специальная военная операция на украине
украина
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сша
владимир рогов
министерство обороны сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Две биологические лаборатории, созданные по программам Пентагона, находятся в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Согласно оперативным данным, в городе Запорожье находятся две биологические лаборатории, созданные там еще до начала СВО по программам Пентагона. По документам они проходили и замаскированы как частные структуры, огороженные и хорошо охраняемые территории, чтобы не привлекать внимания со стороны", - сказал Рогов.По его словам, оборудование и результаты исследований в спешке вывезли из лабораторий после начала специальной военной операции на Украине."В феврале-марте 2022 года там начались очень активные движения, что-то в спешке вывозили. Сейчас активность снизилась, но охраняются они по-прежнему на очень высоком уровне, даже машины, что паркуются рядом, отгоняются службой безопасности. Это дает основание полагать, что часть оборудования могла остаться. Работают ли сейчас данные лаборатории или законсервированы, точно неизвестно. Вполне вероятно, что активных работ там сейчас не ведется", - сказал Рогов.По его словам, биолаборатории расположены в районе улицы Богдана Хмельницкого и в районе площади Профсоюзов в самом центре Запорожья.О существовании на Украине сети из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, ранее сообщал начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его данным, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.В Минобороны РФ, в свою очередь, добавляли, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.Один из кандидатов в президенты США от демократов Роберт Кеннеди-младший заявлял в интервью журналисту Такеру Карлсону, что США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию с применением различных видов новых синтетически выведенных штаммов, а также технологии КРИСП-Р и методов генной инженерии, недоступных ранее.
https://ria.ru/20240827/bioagenty-1968664432.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955357559.html
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украина, запорожье, сша, владимир рогов, министерство обороны сша, в мире, сво, войска рхбз, игорь кириллов, богдан хмельницкий
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожье, США, Владимир Рогов, Министерство обороны США, В мире, СВО, Войска РХБЗ, Игорь Кириллов, Богдан Хмельницкий
Рогов рассказал об американских биолабораториях в Запорожье

Рогов: Запорожье находятся две биологические лаборатории Пентагона

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкТабличка на двери лаборатории
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Sputnik / Денис Асланов
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Табличка на двери лаборатории. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Две биологические лаборатории, созданные по программам Пентагона, находятся в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Согласно оперативным данным, в городе Запорожье находятся две биологические лаборатории, созданные там еще до начала СВО по программам Пентагона. По документам они проходили и замаскированы как частные структуры, огороженные и хорошо охраняемые территории, чтобы не привлекать внимания со стороны", - сказал Рогов.
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По его словам, оборудование и результаты исследований в спешке вывезли из лабораторий после начала специальной военной операции на Украине.
"В феврале-марте 2022 года там начались очень активные движения, что-то в спешке вывозили. Сейчас активность снизилась, но охраняются они по-прежнему на очень высоком уровне, даже машины, что паркуются рядом, отгоняются службой безопасности. Это дает основание полагать, что часть оборудования могла остаться. Работают ли сейчас данные лаборатории или законсервированы, точно неизвестно. Вполне вероятно, что активных работ там сейчас не ведется", - сказал Рогов.
По его словам, биолаборатории расположены в районе улицы Богдана Хмельницкого и в районе площади Профсоюзов в самом центре Запорожья.
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О существовании на Украине сети из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, ранее сообщал начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его данным, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
В Минобороны РФ, в свою очередь, добавляли, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
Один из кандидатов в президенты США от демократов Роберт Кеннеди-младший заявлял в интервью журналисту Такеру Карлсону, что США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию с применением различных видов новых синтетически выведенных штаммов, а также технологии КРИСП-Р и методов генной инженерии, недоступных ранее.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожьеСШАВладимир РоговМинистерство обороны СШАВ миреСВОВойска РХБЗИгорь КирилловБогдан Хмельницкий
 
 
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