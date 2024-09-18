https://ria.ru/20240918/kiev-1973380542.html

Рогов рассказал об американских биолабораториях в Запорожье

Рогов рассказал об американских биолабораториях в Запорожье - РИА Новости, 18.09.2024

Рогов рассказал об американских биолабораториях в Запорожье

Две биологические лаборатории, созданные по программам Пентагона, находятся в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:28

2024-09-18T13:28

2024-09-18T13:28

специальная военная операция на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Две биологические лаборатории, созданные по программам Пентагона, находятся в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Согласно оперативным данным, в городе Запорожье находятся две биологические лаборатории, созданные там еще до начала СВО по программам Пентагона. По документам они проходили и замаскированы как частные структуры, огороженные и хорошо охраняемые территории, чтобы не привлекать внимания со стороны", - сказал Рогов.По его словам, оборудование и результаты исследований в спешке вывезли из лабораторий после начала специальной военной операции на Украине."В феврале-марте 2022 года там начались очень активные движения, что-то в спешке вывозили. Сейчас активность снизилась, но охраняются они по-прежнему на очень высоком уровне, даже машины, что паркуются рядом, отгоняются службой безопасности. Это дает основание полагать, что часть оборудования могла остаться. Работают ли сейчас данные лаборатории или законсервированы, точно неизвестно. Вполне вероятно, что активных работ там сейчас не ведется", - сказал Рогов.По его словам, биолаборатории расположены в районе улицы Богдана Хмельницкого и в районе площади Профсоюзов в самом центре Запорожья.О существовании на Украине сети из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, ранее сообщал начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его данным, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.В Минобороны РФ, в свою очередь, добавляли, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.Один из кандидатов в президенты США от демократов Роберт Кеннеди-младший заявлял в интервью журналисту Такеру Карлсону, что США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию с применением различных видов новых синтетически выведенных штаммов, а также технологии КРИСП-Р и методов генной инженерии, недоступных ранее.

https://ria.ru/20240827/bioagenty-1968664432.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955357559.html

https://ria.ru/20240201/mid-1924887016.html

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