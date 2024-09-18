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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:13 18.09.2024 (обновлено: 03:39 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/kiev-1973305896.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 18.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T03:13
2024-09-18T03:39
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве слышно звуки взрывов", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного"В украинской столице с 02.54 мск объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
"В Киеве слышно звуки взрывов", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного"
В украинской столице с 02.54 мск объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
02:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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