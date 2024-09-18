https://ria.ru/20240918/kiev-1973305896.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 18.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T03:13

2024-09-18T03:13

2024-09-18T03:39

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве слышно звуки взрывов", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного"В украинской столице с 02.54 мск объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

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в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины