https://ria.ru/20240918/khimki-1973390882.html
Саженцы сирени высадят 21 сентября во всех микрорайонах Химок
Саженцы сирени высадят 21 сентября во всех микрорайонах Химок - РИА Новости, 18.09.2024
Саженцы сирени высадят 21 сентября во всех микрорайонах Химок
Масштабная экологическая акция "Всей семьей" пройдет в Химках 21 сентября, в рамках которой во всех микрорайонах высадят саженцы сирени, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:52
2024-09-18T13:52
2024-09-18T13:52
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
химки (городской округ в московской области)
саженцы
деревья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973390496_0:205:2500:1611_1920x0_80_0_0_0e4e59453ac96351d03e57f82db3fbd7.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Масштабная экологическая акция "Всей семьей" пройдет в Химках 21 сентября, в рамках которой во всех микрорайонах высадят саженцы сирени, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Локации для высадки выбрали сами жители в результате открытого голосования, которое проходило в телеграм-канале главы Химок Дмитрия Волошина. "Мы запустили открытое голосование, чтобы каждый химчанин мог выбрать площадку, прийти всей семьей и высадить сирень именно там, где удобно. Также получили комментарии от жителей с дополнительными адресами — их мы обязательно учтем для новой акции, которую организуем следующей весной", — цитирует пресс-служба Волошина. Голосование проходило с 13 по 17 августа и охватило свыше 35 тысяч жителей. Локации для высадки химчане определили во всех семи микрорайонах округа. Центральная площадка будет организована вблизи театра "Наш Дом". Здесь акция начнется в 10:00, а уже в 11:00 саженцы высадят в микрорайонах по указанным выше адресам.
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химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки (городской округ в московской области), саженцы, деревья
Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Химки (городской округ в Московской области), саженцы, Деревья
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Масштабная экологическая акция "Всей семьей" пройдет в Химках 21 сентября, в рамках которой во всех микрорайонах высадят саженцы сирени, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Локации для высадки выбрали сами жители в результате открытого голосования, которое проходило в телеграм-канале главы Химок Дмитрия Волошина.
"Мы запустили открытое голосование, чтобы каждый химчанин мог выбрать площадку, прийти всей семьей и высадить сирень именно там, где удобно. Также получили комментарии от жителей с дополнительными адресами — их мы обязательно учтем для новой акции, которую организуем следующей весной", — цитирует пресс-служба Волошина.
Голосование проходило с 13 по 17 августа и охватило свыше 35 тысяч жителей. Локации для высадки химчане определили во всех семи микрорайонах округа.
- Новогорск-Планерная — Юбилейный проспект, 86 (вдоль пешеходного тротуара);
- Клязьма-Старбеево — улицы Германа Титова и Вороницына (между домами №3к2 и №18к1);
- Левобережный — улица Совхозная, дом №16 строение 5 (вблизи школы №29);
- Подрезково — улица Центральная (сквер между домом №10 с дорогой на улице Мира);
- Сходня-Фирсановка — улица Кирова, дом №5 (газон перед главным входом в гимназию №23);
- Кутузовское — деревня Брехово, улица Зеленая, дом №88 (вдоль тротуара у Кутузовской СОШ);
- Луневское — деревня Поярково, улица Рождественская (вблизи храма Рождества Пресвятой Богородицы).
Центральная площадка будет организована вблизи театра "Наш Дом". Здесь акция начнется в 10:00, а уже в 11:00 саженцы высадят в микрорайонах по указанным выше адресам.