https://ria.ru/20240918/khimki-1973390882.html

Саженцы сирени высадят 21 сентября во всех микрорайонах Химок

Саженцы сирени высадят 21 сентября во всех микрорайонах Химок - РИА Новости, 18.09.2024

Саженцы сирени высадят 21 сентября во всех микрорайонах Химок

Масштабная экологическая акция "Всей семьей" пройдет в Химках 21 сентября, в рамках которой во всех микрорайонах высадят саженцы сирени, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:52

2024-09-18T13:52

2024-09-18T13:52

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

химки (городской округ в московской области)

саженцы

деревья

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Масштабная экологическая акция "Всей семьей" пройдет в Химках 21 сентября, в рамках которой во всех микрорайонах высадят саженцы сирени, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Локации для высадки выбрали сами жители в результате открытого голосования, которое проходило в телеграм-канале главы Химок Дмитрия Волошина. "Мы запустили открытое голосование, чтобы каждый химчанин мог выбрать площадку, прийти всей семьей и высадить сирень именно там, где удобно. Также получили комментарии от жителей с дополнительными адресами — их мы обязательно учтем для новой акции, которую организуем следующей весной", — цитирует пресс-служба Волошина. Голосование проходило с 13 по 17 августа и охватило свыше 35 тысяч жителей. Локации для высадки химчане определили во всех семи микрорайонах округа. Центральная площадка будет организована вблизи театра "Наш Дом". Здесь акция начнется в 10:00, а уже в 11:00 саженцы высадят в микрорайонах по указанным выше адресам.

https://ria.ru/20240917/perekhody-1973257824.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки (городской округ в московской области), саженцы, деревья