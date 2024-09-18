https://ria.ru/20240918/kanada-1973519222.html

Канада ввела санкции за ущемление прав палестинцев

Канада ввела санкции за ущемление прав палестинцев - РИА Новости, 18.09.2024

Канада ввела санкции за ущемление прав палестинцев

Канада ввела санкции в отношении четырех физических лиц и двух компаний за ущемление прав палестинцев и их имущества на Западном Берегу реки Иордан, сообщило... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T21:43

2024-09-18T21:43

2024-09-18T21:43

в мире

канада

западный берег реки иордан

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Канада ввела санкции в отношении четырех физических лиц и двух компаний за ущемление прав палестинцев и их имущества на Западном Берегу реки Иордан, сообщило правительство страны в четверг. Ограничительные меры, которые также включают запрет на въезд в Канаду, коснулись компаний Mount Hebron Fund и Shlom Asiraich и четырех человек. Указанные организации США внесли в санкционный список в апреле текущего года, обвинив их в сборе средств на экстремистскую деятельность. Как пояснили в МИД Канады, очередной раунд санкций вводится за причастность к актам насилия и жестокости, в том числе атаках на гуманитарные конвои, присвоение имущества и переселение палестинцев.

https://ria.ru/20240918/izrail-1973487502.html

канада

западный берег реки иордан

сша

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в мире, канада, западный берег реки иордан, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году