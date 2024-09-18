https://ria.ru/20240918/kanada-1973519222.html
Канада ввела санкции за ущемление прав палестинцев
Канада ввела санкции за ущемление прав палестинцев - РИА Новости, 18.09.2024
Канада ввела санкции за ущемление прав палестинцев
Канада ввела санкции в отношении четырех физических лиц и двух компаний за ущемление прав палестинцев и их имущества на Западном Берегу реки Иордан, сообщило... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:43
2024-09-18T21:43
2024-09-18T21:43
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канада
западный берег реки иордан
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Канада ввела санкции в отношении четырех физических лиц и двух компаний за ущемление прав палестинцев и их имущества на Западном Берегу реки Иордан, сообщило правительство страны в четверг. Ограничительные меры, которые также включают запрет на въезд в Канаду, коснулись компаний Mount Hebron Fund и Shlom Asiraich и четырех человек. Указанные организации США внесли в санкционный список в апреле текущего года, обвинив их в сборе средств на экстремистскую деятельность. Как пояснили в МИД Канады, очередной раунд санкций вводится за причастность к актам насилия и жестокости, в том числе атаках на гуманитарные конвои, присвоение имущества и переселение палестинцев.
https://ria.ru/20240918/izrail-1973487502.html
канада
западный берег реки иордан
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в мире, канада, западный берег реки иордан, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Канада, Западный берег реки Иордан, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Канада ввела санкции за ущемление прав палестинцев
Канада ввела санкции против четырех физических лиц за ущемление прав палестинцев