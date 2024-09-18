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В Минздраве заявили о нехватке кадров в центрах амбулаторной онкопомощи - РИА Новости, 18.09.2024
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16:47 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/kadry-1973459634.html
В Минздраве заявили о нехватке кадров в центрах амбулаторной онкопомощи
В Минздраве заявили о нехватке кадров в центрах амбулаторной онкопомощи - РИА Новости, 18.09.2024
В Минздраве заявили о нехватке кадров в центрах амбулаторной онкопомощи
В каждом пятом центре амбулаторной онкологической помощи в России отмечается нехватка кадров, в трех таких центрах вообще нет врачей-онкологов, заявила директор РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:47
2024-09-18T16:47
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В каждом пятом центре амбулаторной онкологической помощи в России отмечается нехватка кадров, в трех таких центрах вообще нет врачей-онкологов, заявила директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина. "Если мы с вами открыли почти 500 ЦАОПов, то фактически в каждом пятом сегодня нехватка кадров, то есть менее 50% в каждом пятом. В трех ЦАОПах вообще сегодня нет врачей-онкологов",- сказала Каракулина на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни". Она отметила, что в 68 центрах амбулаторной онкологической помощи не организован, как положено дневной стационар. В 147 ЦАОПах не представлены в полном объеме все виды диагностических исследований, подчеркнула Каракулина. Центр амбулаторной онкологической помощи является учреждением специализированной медико-санитарной помощи, куда направляются пациенты при подозрении на онкологическое заболевание в ходе медицинского обследования специалиста. Среди задач центра установление диагноза в максимально короткие сроки, лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, осуществление диспансерного наблюдения пациентов, организационно-методическая работа.
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В Минздраве заявили о нехватке кадров в центрах амбулаторной онкопомощи

Минздрав: в каждом пятом центре амбулаторной онкопомощи в РФ не хватает кадровв

© Fotolia / Oksana KuzminaВрач за компьютером
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Fotolia / Oksana Kuzmina
Врач за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В каждом пятом центре амбулаторной онкологической помощи в России отмечается нехватка кадров, в трех таких центрах вообще нет врачей-онкологов, заявила директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина.
«
"Если мы с вами открыли почти 500 ЦАОПов, то фактически в каждом пятом сегодня нехватка кадров, то есть менее 50% в каждом пятом. В трех ЦАОПах вообще сегодня нет врачей-онкологов",- сказала Каракулина на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни".
Она отметила, что в 68 центрах амбулаторной онкологической помощи не организован, как положено дневной стационар. В 147 ЦАОПах не представлены в полном объеме все виды диагностических исследований, подчеркнула Каракулина.
Центр амбулаторной онкологической помощи является учреждением специализированной медико-санитарной помощи, куда направляются пациенты при подозрении на онкологическое заболевание в ходе медицинского обследования специалиста. Среди задач центра установление диагноза в максимально короткие сроки, лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, осуществление диспансерного наблюдения пациентов, организационно-методическая работа.
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