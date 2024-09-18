https://ria.ru/20240918/kadry-1973459634.html

В Минздраве заявили о нехватке кадров в центрах амбулаторной онкопомощи

В Минздраве заявили о нехватке кадров в центрах амбулаторной онкопомощи - РИА Новости, 18.09.2024

В Минздраве заявили о нехватке кадров в центрах амбулаторной онкопомощи

В каждом пятом центре амбулаторной онкологической помощи в России отмечается нехватка кадров, в трех таких центрах вообще нет врачей-онкологов, заявила директор РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:47

2024-09-18T16:47

2024-09-18T16:47

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В каждом пятом центре амбулаторной онкологической помощи в России отмечается нехватка кадров, в трех таких центрах вообще нет врачей-онкологов, заявила директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина. "Если мы с вами открыли почти 500 ЦАОПов, то фактически в каждом пятом сегодня нехватка кадров, то есть менее 50% в каждом пятом. В трех ЦАОПах вообще сегодня нет врачей-онкологов",- сказала Каракулина на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни". Она отметила, что в 68 центрах амбулаторной онкологической помощи не организован, как положено дневной стационар. В 147 ЦАОПах не представлены в полном объеме все виды диагностических исследований, подчеркнула Каракулина. Центр амбулаторной онкологической помощи является учреждением специализированной медико-санитарной помощи, куда направляются пациенты при подозрении на онкологическое заболевание в ходе медицинского обследования специалиста. Среди задач центра установление диагноза в максимально короткие сроки, лечение пациентов с онкологическими заболеваниями, осуществление диспансерного наблюдения пациентов, организационно-методическая работа.

https://ria.ru/20240702/minzdrav-1956824922.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)