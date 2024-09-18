https://ria.ru/20240918/izrail-1973504684.html
Министр обороны Израиля заявил о начале нового этапа конфликта
Министр обороны Израиля заявил о начале нового этапа конфликта - РИА Новости, 18.09.2024
Министр обороны Израиля заявил о начале нового этапа конфликта
Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:52
2024-09-18T19:52
2024-09-18T19:53
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армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. "Мы находимся в начале нового этапа войны. Мы переносим силы, ресурсы и энергию на север... Мы не забыли про заложников, и мы не забыли про свои задачи на юге - это наш долг, и мы его выполняем. Операцию (на севере - ред.) проводят все органы, и перед ней стоит ясная и простая задача - благополучно вернуть жителей населенных пунктов на севере в свои дома", - заявил министр, выступление которого транслировали израильские телеканалы. Галант также отметил "впечатляющие результаты", которых, по его словам, добились Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Общая служба безопасности (ШАБАК) и служба внешней разведки Моссад.
https://ria.ru/20240918/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Министр обороны Израиля заявил о начале нового этапа конфликта
Галант: Израиль вступил в новую фазу войны, усилия сосредоточены на севере