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ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные территории Палестины - РИА Новости, 18.09.2024
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18:31 18.09.2024 (обновлено: 19:56 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/izrail-1973487502.html
ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные территории Палестины
ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные территории Палестины - РИА Новости, 18.09.2024
ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные территории Палестины
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю освободить оккупированные палестинские территории, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:31
2024-09-18T19:56
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 18 сен — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю освободить оккупированные палестинские территории, передает корреспондент РИА Новости.Резолюция была принята 124 голосами за, еще 14 стран проголосовали против, а 43 воздержались. В отличие от резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.Принятый ГА документ строится на вынесенном судом ООН консультативном заключении, по которому присутствие Израиля на оккупированной палестинской территории признано незаконным. Суд, в частности, определил, что Израиль должен освободить данные территории, прекратить поселенческую деятельность и выплатить репарации за причиненный ущерб.Генассамблея принятым документом приветствует соответствующее заключение суда и "требует, чтобы Израиль безотлагательно положил конец своему незаконному присутствию на оккупированной палестинской территории". При этом ГА установила срок: Израиль должен сделать это "не позднее чем через 12 месяцев после принятия настоящей резолюции".Документ также требует, чтобы Израиль "безотлагательно выполнил все свои юридические обязательства по международному праву, в том числе предусмотренные Международным судом", среди которых – вывод всех войск с оккупированной палестинской территории (включая воздушное и морское пространство) и прекращение поселенческой деятельности.Помимо прочего, резолюция требует от Израиля возместить ущерб, причиненный в результате незаконной оккупации, вернуть изъятые земли, недвижимость и активы, а также разрешить палестинцам, перемещенным в ходе оккупации, вернуться в свои дома.Кроме того, ГА призывает "все государства" не оказывать помощь или содействие "в сохранении ситуации, сложившейся в результате незаконного присутствия Израиля", в том числе "путем принятия мер по прекращению импорта любых товаров, произведенных в израильских поселениях, а также прекращению поставки или передачи оружия, боеприпасов и связанных с этим материальных средств, которые могут быть использованы на территории".
https://ria.ru/20240918/livan-1973471388.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, палестина, оон, генеральная ассамблея оон
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Палестина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
ГА ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные территории Палестины

Генеральная Ассамблея ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединенных Наций
Эмблема Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 18 сен — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю освободить оккупированные палестинские территории, передает корреспондент РИА Новости.
Резолюция была принята 124 голосами за, еще 14 стран проголосовали против, а 43 воздержались. В отличие от резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
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Принятый ГА документ строится на вынесенном судом ООН консультативном заключении, по которому присутствие Израиля на оккупированной палестинской территории признано незаконным. Суд, в частности, определил, что Израиль должен освободить данные территории, прекратить поселенческую деятельность и выплатить репарации за причиненный ущерб.
Генассамблея принятым документом приветствует соответствующее заключение суда и "требует, чтобы Израиль безотлагательно положил конец своему незаконному присутствию на оккупированной палестинской территории". При этом ГА установила срок: Израиль должен сделать это "не позднее чем через 12 месяцев после принятия настоящей резолюции".
Документ также требует, чтобы Израиль "безотлагательно выполнил все свои юридические обязательства по международному праву, в том числе предусмотренные Международным судом", среди которых – вывод всех войск с оккупированной палестинской территории (включая воздушное и морское пространство) и прекращение поселенческой деятельности.
Помимо прочего, резолюция требует от Израиля возместить ущерб, причиненный в результате незаконной оккупации, вернуть изъятые земли, недвижимость и активы, а также разрешить палестинцам, перемещенным в ходе оккупации, вернуться в свои дома.
Кроме того, ГА призывает "все государства" не оказывать помощь или содействие "в сохранении ситуации, сложившейся в результате незаконного присутствия Израиля", в том числе "путем принятия мер по прекращению импорта любых товаров, произведенных в израильских поселениях, а также прекращению поставки или передачи оружия, боеприпасов и связанных с этим материальных средств, которые могут быть использованы на территории".
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильПалестинаООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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