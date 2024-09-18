https://ria.ru/20240918/izrail-1973319537.html

Lufthansa отменила рейсы в Тель-Авив и Тегеран из-за эскалации в регионе

Lufthansa отменила рейсы в Тель-Авив и Тегеран из-за эскалации в регионе - РИА Новости, 18.09.2024

Lufthansa отменила рейсы в Тель-Авив и Тегеран из-за эскалации в регионе

Группа авиакомпаний, входящих в Lufthansa Group, приостанавливает авиасообщение с Тель-Авивом и Тегераном до 19 сентября включительно на фоне эскалации в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T08:55

2024-09-18T08:55

2024-09-18T09:50

тель-авив

тегеран (город)

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lufthansa

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Группа авиакомпаний, входящих в Lufthansa Group, приостанавливает авиасообщение с Тель-Авивом и Тегераном до 19 сентября включительно на фоне эскалации в регионе, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Lufthansa Group Йорг Вабер."В связи с недавним изменением ситуации в области безопасности авиакомпании группы Lufthansa приняли решение немедленно приостановить все рейсы из, а также в Тель-Авив и Тегеран до 19 сентября включительно. В этот период все авиакомпании группы Lufthansa будут обходить воздушное пространство Израиля и Ирана", - заявил Вабер.Он добавил, что пассажиры смогут бесплатно поменять билет на более позднюю дату или получить полное возмещение стоимости билета.В Lufthansa Group входят компании Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

https://ria.ru/20240918/peydzher-1973319018.html

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973310566.html

тель-авив

тегеран (город)

израиль

ливан

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тель-авив, тегеран (город), израиль, ливан, биньямин нетаньяху, в мире, lufthansa , austrian airlines , brussels airlines