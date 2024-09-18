https://ria.ru/20240918/izdevatelstva-1973200341.html

Беженка рассказала, как украинские боевики издевались над ее сыном

Беженка рассказала, как украинские боевики издевались над ее сыном - РИА Новости, 18.09.2024

Беженка рассказала, как украинские боевики издевались над ее сыном

Украинские формирования издевались над жителями Нью-Йорка (Новгородского), рассказали беженцы. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T07:30

2024-09-18T07:30

2024-09-18T10:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

нью-йорк (поселок новгородское, днр)

россия

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58431f294bf2d0d54a6a5d41b96b161e.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские формирования издевались над жителями Нью-Йорка (Новгородского), рассказали беженцы. "Они сына моего убили. Он был шахтером. На 900 метрах работал. Поднимается — перепад давления, сердце болело. Выпивал, язык развязывался. И он говорил, что его ребята — в ДНР. Его несколько раз избивали — ребра сломали, собаку спускали. А потом в очередной раз избили, и все", — рассказала беженка из поселка.Кто именно это сделал, женщина не знает. Пенсионерка добавила, что с подобным отношением сталкивались все, кто выражал пророссийскую позицию.Поселок Нью-Йорк (Новгородское) российские войска освободили еще в августе. Сейчас оттуда эвакуируют беженцев.

https://ria.ru/20240918/bezhentsy-1973195315.html

донецкая народная республика

нью-йорк (поселок новгородское, днр)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

донецкая народная республика, нью-йорк (поселок новгородское, днр) , россия, вооруженные силы украины, украина