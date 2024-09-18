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Беженка рассказала, как украинские боевики издевались над ее сыном - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 18.09.2024 (обновлено: 10:15 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/izdevatelstva-1973200341.html
Беженка рассказала, как украинские боевики издевались над ее сыном
Беженка рассказала, как украинские боевики издевались над ее сыном - РИА Новости, 18.09.2024
Беженка рассказала, как украинские боевики издевались над ее сыном
Украинские формирования издевались над жителями Нью-Йорка (Новгородского), рассказали беженцы. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T07:30
2024-09-18T10:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
нью-йорк (поселок новгородское, днр)
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские формирования издевались над жителями Нью-Йорка (Новгородского), рассказали беженцы. "Они сына моего убили. Он был шахтером. На 900 метрах работал. Поднимается — перепад давления, сердце болело. Выпивал, язык развязывался. И он говорил, что его ребята — в ДНР. Его несколько раз избивали — ребра сломали, собаку спускали. А потом в очередной раз избили, и все", — рассказала беженка из поселка.Кто именно это сделал, женщина не знает. Пенсионерка добавила, что с подобным отношением сталкивались все, кто выражал пророссийскую позицию.Поселок Нью-Йорк (Новгородское) российские войска освободили еще в августе. Сейчас оттуда эвакуируют беженцев.
https://ria.ru/20240918/bezhentsy-1973195315.html
донецкая народная республика
нью-йорк (поселок новгородское, днр)
россия
украина
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2024
Нармания Давид
Нармания Давид
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донецкая народная республика, нью-йорк (поселок новгородское, днр) , россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Нью-Йорк (поселок Новгородское, ДНР) , Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Беженка рассказала, как украинские боевики издевались над ее сыном

Жительница Нью-Йорка рассказала о расправе боевиков ВСУ над своим сыном

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в ДНР
Украинские военнослужащие в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские формирования издевались над жителями Нью-Йорка (Новгородского), рассказали беженцы.
"Они сына моего убили. Он был шахтером. На 900 метрах работал. Поднимается — перепад давления, сердце болело. Выпивал, язык развязывался. И он говорил, что его ребята — в ДНР. Его несколько раз избивали — ребра сломали, собаку спускали. А потом в очередной раз избили, и все", — рассказала беженка из поселка.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
"Некоторых несем на себе". Как штурмовики спасают беженцев из-под обстрелов
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Кто именно это сделал, женщина не знает. Пенсионерка добавила, что с подобным отношением сталкивались все, кто выражал пророссийскую позицию.
Поселок Нью-Йорк (Новгородское) российские войска освободили еще в августе. Сейчас оттуда эвакуируют беженцев.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаНью-Йорк (поселок Новгородское, ДНР)РоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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