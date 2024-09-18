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Беженка рассказала, как украинские боевики издевались над ее сыном
Беженка рассказала, как украинские боевики издевались над ее сыном - РИА Новости, 18.09.2024
Беженка рассказала, как украинские боевики издевались над ее сыном
Украинские формирования издевались над жителями Нью-Йорка (Новгородского), рассказали беженцы. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T07:30
2024-09-18T07:30
2024-09-18T10:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
нью-йорк (поселок новгородское, днр)
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Украинские формирования издевались над жителями Нью-Йорка (Новгородского), рассказали беженцы. "Они сына моего убили. Он был шахтером. На 900 метрах работал. Поднимается — перепад давления, сердце болело. Выпивал, язык развязывался. И он говорил, что его ребята — в ДНР. Его несколько раз избивали — ребра сломали, собаку спускали. А потом в очередной раз избили, и все", — рассказала беженка из поселка.Кто именно это сделал, женщина не знает. Пенсионерка добавила, что с подобным отношением сталкивались все, кто выражал пророссийскую позицию.Поселок Нью-Йорк (Новгородское) российские войска освободили еще в августе. Сейчас оттуда эвакуируют беженцев.
https://ria.ru/20240918/bezhentsy-1973195315.html
донецкая народная республика
нью-йорк (поселок новгородское, днр)
россия
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецкая народная республика, нью-йорк (поселок новгородское, днр) , россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Нью-Йорк (поселок Новгородское, ДНР) , Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Беженка рассказала, как украинские боевики издевались над ее сыном
Жительница Нью-Йорка рассказала о расправе боевиков ВСУ над своим сыном