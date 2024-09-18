https://ria.ru/20240918/iran-1973527713.html

Иран назвал условие возвращения к соблюдению СВПД

Иран назвал условие возвращения к соблюдению СВПД - РИА Новости, 18.09.2024

Иран назвал условие возвращения к соблюдению СВПД

Иран готов вернуться к соблюдению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) от 2015 года, если западные партнеры по сделке... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T23:13

2024-09-18T23:13

2024-09-18T23:13

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Иран готов вернуться к соблюдению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) от 2015 года, если западные партнеры по сделке также будут готовы исполнять договоренности, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. "СВПД не мертв - как только другие государства возобновят соблюдение положений сделки, мы поступим так же; но нельзя ожидать от нас следования договоренностям в то время, как они (западные партнеры по сделке - ред.) сами возобновили действие санкций (против Ирана - ред.)", - сообщил Эслами агентству Франс Пресс. Тем не менее, согласно приводимым агентством мнениям экспертов, возобновление переговоров по возвращению к "ядерной сделке" выглядит маловероятным до завершения президентских выборов в США в ноябре. Также, согласно совместному заявлению США, Великобритании, Франции и Германии, приводимому изданием, они, как участники "ядерной сделки", не видят со стороны Тегерана шагов в сторону возвращения к исполнению договоренностей. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил МАГАТЭ заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, однако агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций. В начале июня Москва, Тегеран и Пекин в совместном заявлении, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ, сообщили, что убеждены, что западным странам пришло время предпринять шаги по восстановлению соглашения по ядерной сделке, Россия, Китай и Иран готовы к этому. В начале августа к власти в Иране пришло новое правительство во главе с президентом Масудом Пезешкианом. В кабинет вошли авторы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): вице-президентом стал Мохаммад Джавад Зариф, а главой МИД - Аббас Арагчи. Последний, согласно агентству ISNA, недавно заявил, что СВПД в его текущей форме восстановить невозможно, однако не исключил новых переговоров по сделке, предполагающих изменение некоторых частей соглашения.

https://ria.ru/20240916/iran-1972874618.html

https://ria.ru/20240605/yadernaya_sdelka-1950541626.html

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тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, космос - риа наука, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, мохаммад джавад зариф, магатэ