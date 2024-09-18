В Иране опровергли слухи о гибели Раиси из-за детонации пейджера
Иранское агентство Tasnim опровергло слухи о гибели Раиси из-за взрыва пейджера
© AP Photo / Mohammad ZaatariЛиванские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
ТЕГЕРАН, 18 сен – РИА Новости. Новостные сообщения, опубликованные в ряде израильских СМИ о гибели экс-президента Ирана Эбрахима Раиси в результате якобы детонации пейджера, является ложью, нацеленной на подрыв доверия иранского населения к военным и государственным органам власти Ирана, передает иранское государственное агентство Tasnim.
"Эти сообщения являются ложью…. Фабрикация таких новостей ведет, по сути, к дискредитации государственных институтов, отчетов о расследовании Генерального штаба ВС Ирана о крушении вертолёта (Раиси – ред.), и в то же время внушение иранскому населению страха… и безнадежности в иранском обществе", - говорится в сообщении.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт".
Как отмечает агентство Tasnim, в СМИ и новостных каналах в последние часы обсуждается фотография с изображением экс-президента Ирана Эбрахима Раиси и лежащего рядом с ним на журнальном столике устройства, по форме и цифровому черно-белому экрану, напоминающему пейджер или электронные настольные часы.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.