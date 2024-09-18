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В Иране опровергли слухи о гибели Раиси из-за детонации пейджера - РИА Новости, 18.09.2024
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18:51 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/iran-1973489460.html
В Иране опровергли слухи о гибели Раиси из-за детонации пейджера
В Иране опровергли слухи о гибели Раиси из-за детонации пейджера - РИА Новости, 18.09.2024
В Иране опровергли слухи о гибели Раиси из-за детонации пейджера
Новостные сообщения, опубликованные в ряде израильских СМИ о гибели экс-президента Ирана Эбрахима Раиси в результате якобы детонации пейджера, является ложью,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:51
2024-09-18T18:51
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ТЕГЕРАН, 18 сен – РИА Новости. Новостные сообщения, опубликованные в ряде израильских СМИ о гибели экс-президента Ирана Эбрахима Раиси в результате якобы детонации пейджера, является ложью, нацеленной на подрыв доверия иранского населения к военным и государственным органам власти Ирана, передает иранское государственное агентство Tasnim. "Эти сообщения являются ложью…. Фабрикация таких новостей ведет, по сути, к дискредитации государственных институтов, отчетов о расследовании Генерального штаба ВС Ирана о крушении вертолёта (Раиси – ред.), и в то же время внушение иранскому населению страха… и безнадежности в иранском обществе", - говорится в сообщении. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Как отмечает агентство Tasnim, в СМИ и новостных каналах в последние часы обсуждается фотография с изображением экс-президента Ирана Эбрахима Раиси и лежащего рядом с ним на журнальном столике устройства, по форме и цифровому черно-белому экрану, напоминающему пейджер или электронные настольные часы. Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
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в мире, иран, ливан, россия, мария захарова, ильхам алиев, казем джалали, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Иран, Ливан, Россия, Мария Захарова, Ильхам Алиев, Казем Джалали, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Иране опровергли слухи о гибели Раиси из-за детонации пейджера

Иранское агентство Tasnim опровергло слухи о гибели Раиси из-за взрыва пейджера

© AP Photo / Mohammad ZaatariЛиванские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон
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ТЕГЕРАН, 18 сен – РИА Новости. Новостные сообщения, опубликованные в ряде израильских СМИ о гибели экс-президента Ирана Эбрахима Раиси в результате якобы детонации пейджера, является ложью, нацеленной на подрыв доверия иранского населения к военным и государственным органам власти Ирана, передает иранское государственное агентство Tasnim.
"Эти сообщения являются ложью…. Фабрикация таких новостей ведет, по сути, к дискредитации государственных институтов, отчетов о расследовании Генерального штаба ВС Ирана о крушении вертолёта (Раиси – ред.), и в то же время внушение иранскому населению страха… и безнадежности в иранском обществе", - говорится в сообщении.
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Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации пейджеров ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт".
Как отмечает агентство Tasnim, в СМИ и новостных каналах в последние часы обсуждается фотография с изображением экс-президента Ирана Эбрахима Раиси и лежащего рядом с ним на журнальном столике устройства, по форме и цифровому черно-белому экрану, напоминающему пейджер или электронные настольные часы.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
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В миреИранЛиванРоссияМария ЗахароваИльхам АлиевКазем ДжалалиХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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