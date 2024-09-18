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СМИ: число детей-иностранцев в классах посоветовали ограничить - РИА Новости, 18.09.2024
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06:30 18.09.2024 (обновлено: 10:57 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/inostrantsy-1973312732.html
СМИ: число детей-иностранцев в классах посоветовали ограничить
СМИ: число детей-иностранцев в классах посоветовали ограничить - РИА Новости, 18.09.2024
СМИ: число детей-иностранцев в классах посоветовали ограничить
Школам и дошкольным учреждениям рекомендовали ограничить число иностранных граждан в классах до трех, пишут "Известия" со ссылкой на разосланные в регионы... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T06:30
2024-09-18T10:57
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Школам и дошкольным учреждениям рекомендовали ограничить число иностранных граждан в классах до трех, пишут "Известия" со ссылкой на разосланные в регионы методические рекомендации Минпросвещения."Необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком. &lt;...&gt; Соответствующая норма может быть рассмотрена как ориентировочная", — приводит текст документа издание.Необходимость такой меры обосновывается в рекомендациях сложностями в обучении детей, плохо владеющих русским языком. Такие ученики требуют не меньше внимания, чем учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, подчеркивается в тексте.При этом в документе данная цифра называется исключительно как целевой ориентир, а не как реализация запретительных мер на обучение таких детей, отмечается в материале.По данным опроса российских учителей, проведенного Центром экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, 53 процента преподавателей отмечают у детей мигрантов проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов. В исследовании говорится,, что в школах в 2023 году учились 181,5 тысяча детей-иностранцев.Ранее замруководителя Минпросвещения Игорь Круглинский заявил что российским школам могут дать право тестировать детей мигрантов на знание русского языка при поступлении. Ведомство подготовило соответствующий проект, возложив контроль за организацию процесса на Рособрнадзор.
https://ria.ru/20240907/migranty-1971247550.html
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общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
СМИ: число детей-иностранцев в классах посоветовали ограничить

"Известия": Минпросвещения советует ограничить число детей-иностранцев в классе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики поднимаются в класс в школе в Новосибирске
Ученики поднимаются в класс в школе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ученики поднимаются в класс в школе в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Школам и дошкольным учреждениям рекомендовали ограничить число иностранных граждан в классах до трех, пишут "Известия" со ссылкой на разосланные в регионы методические рекомендации Минпросвещения.
"Необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком. <...> Соответствующая норма может быть рассмотрена как ориентировочная", — приводит текст документа издание.
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Необходимость такой меры обосновывается в рекомендациях сложностями в обучении детей, плохо владеющих русским языком. Такие ученики требуют не меньше внимания, чем учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, подчеркивается в тексте.
При этом в документе данная цифра называется исключительно как целевой ориентир, а не как реализация запретительных мер на обучение таких детей, отмечается в материале.
По данным опроса российских учителей, проведенного Центром экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, 53 процента преподавателей отмечают у детей мигрантов проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов. В исследовании говорится,, что в школах в 2023 году учились 181,5 тысяча детей-иностранцев.
Ранее замруководителя Минпросвещения Игорь Круглинский заявил что российским школам могут дать право тестировать детей мигрантов на знание русского языка при поступлении. Ведомство подготовило соответствующий проект, возложив контроль за организацию процесса на Рособрнадзор.
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