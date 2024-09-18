https://ria.ru/20240918/inostrantsy-1973312732.html

СМИ: число детей-иностранцев в классах посоветовали ограничить

СМИ: число детей-иностранцев в классах посоветовали ограничить - РИА Новости, 18.09.2024

СМИ: число детей-иностранцев в классах посоветовали ограничить

Школам и дошкольным учреждениям рекомендовали ограничить число иностранных граждан в классах до трех, пишут "Известия" со ссылкой на разосланные в регионы... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T06:30

2024-09-18T06:30

2024-09-18T10:57

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Школам и дошкольным учреждениям рекомендовали ограничить число иностранных граждан в классах до трех, пишут "Известия" со ссылкой на разосланные в регионы методические рекомендации Минпросвещения."Необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком. <...> Соответствующая норма может быть рассмотрена как ориентировочная", — приводит текст документа издание.Необходимость такой меры обосновывается в рекомендациях сложностями в обучении детей, плохо владеющих русским языком. Такие ученики требуют не меньше внимания, чем учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, подчеркивается в тексте.При этом в документе данная цифра называется исключительно как целевой ориентир, а не как реализация запретительных мер на обучение таких детей, отмечается в материале.По данным опроса российских учителей, проведенного Центром экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, 53 процента преподавателей отмечают у детей мигрантов проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов. В исследовании говорится,, что в школах в 2023 году учились 181,5 тысяча детей-иностранцев.Ранее замруководителя Минпросвещения Игорь Круглинский заявил что российским школам могут дать право тестировать детей мигрантов на знание русского языка при поступлении. Ведомство подготовило соответствующий проект, возложив контроль за организацию процесса на Рособрнадзор.

https://ria.ru/20240907/migranty-1971247550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, социальный навигатор, сн_образование