https://ria.ru/20240918/inoagent-1973306657.html

Журналист Зыгарь* обжаловал статус иноагента

Журналист Зыгарь* обжаловал статус иноагента - РИА Новости, 18.09.2024

Журналист Зыгарь* обжаловал статус иноагента

Признанный в России иностранным агентом журналист Михаил Зыгарь* обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ в снятии с него этого статуса,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T03:34

2024-09-18T03:34

2024-09-18T06:08

михаил зыгарь

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825814070_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b71f759c828b8318fc8197272fe9c901.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Признанный в России иностранным агентом журналист Михаил Зыгарь* обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ в снятии с него этого статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Поступила кассационная жалоба Зыгаря* Михаила Викторовича. Дата рассмотрения не назначена", — сказала собеседница агентства.Минюст России внес Зыгаря* в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года.Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Зыгарь*, в частности, распространял материалы средств массовой информации, исполняющих функции иноагентов и получал иностранное финансирование. В свою очередь, сам журналист считает, что сведения о получении им финансирования от иностранных источников являются недопустимым доказательством для включения его в реестр СМИ-иностранных агентов, а сам статус "дискредитирует его в лице общества и отдельных граждан", и что государство "никогда не регистрировало его в качестве средства массовой информации", уточняется в документах.Ранее Зыгаря* дважды штрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки в публикациях в интернете.Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело о распространение фейков об армии России. Басманный суд Москвы в июле заочно назначил Зыгарю* 8,5 года колонии. Ему вменили пункт "д" части 2 статьи 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти). По данной статье грозило до десяти лет лишения свободы.Суд в апреле заочно арестовал Зыгаря* с момента экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации. Ранее МВД объявило его в розыск.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240917/galkin-1973101414.html

https://ria.ru/20240917/lazareva-1973090288.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил зыгарь, москва, россия