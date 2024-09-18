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В Ингушетии арестовали водителя, сбившего насмерть трех человек
В Ингушетии арестовали водителя, сбившего насмерть трех человек - РИА Новости, 18.09.2024
В Ингушетии арестовали водителя, сбившего насмерть трех человек
Суд в Ингушетии арестовал водителя автомобиля "УАЗ", который, будучи пьяным, сбил насмерть трех человек в Малгобекском районе республики, сообщило региональное... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:56
2024-09-18T15:56
2024-09-18T15:56
происшествия
авто
россия
малгобекский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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НАЛЬЧИК, 18 сен – РИА Новости. Суд в Ингушетии арестовал водителя автомобиля "УАЗ", который, будучи пьяным, сбил насмерть трех человек в Малгобекском районе республики, сообщило региональное СУСК РФ. Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье на автодороге Малгобек-Инарки 65-летний водитель автомобиля "УАЗ-315195", находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух 15-летних молодых людей и 58-летнего мужчину, которые на обочине меняли колесо у своего автомобиля Kia Sandero. Все трое скончались от полученных травм. В отношении водителя "УАЗа" было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения" УК РФ. Ее санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы. "По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, россия, малгобекский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Россия, Малгобекский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Ингушетии арестовали водителя, сбившего насмерть трех человек
Суд в Ингушетии арестовал водителя УАЗа, сбившего насмерть трех человек