https://ria.ru/20240918/gosuslugi-1973529859.html
Минцифры опровергло информацию об уязвимости в реестре электронных повесток
Минцифры опровергло информацию об уязвимости в реестре электронных повесток - РИА Новости, 18.09.2024
Минцифры опровергло информацию об уязвимости в реестре электронных повесток
Минцифры РФ опровергло информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, данные пользователей портала "Госуслуги" надежно защищены, утечек или... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T23:33
2024-09-18T23:33
2024-09-18T23:56
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минцифры РФ опровергло информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, данные пользователей портала "Госуслуги" надежно защищены, утечек или уязвимостей не зафиксировано, сообщает пресс-служба министерства."Минцифры опровергает информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, якобы позволяющей получить персональные данные граждан. … На текущий момент подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано. Авторизация через "Госуслуги" на всех ресурсах работает корректно. Возможности найти информацию о пользователях "Госуслуг" по ID-номеру нет", - сказано в сообщении.Как добавили в министерстве, данные пользователей надежно защищены, а сам портал невозможно взломать: для его защиты используется многоэшелонированный подход - несколько дополняющих друг друга мер безопасности.В пресс-службе "Ростелекома", разработчика системы реестра электронных повесток, также опровергли слухи о том, что через систему можно получить данные пользователей "Госуслуг"."Доступ к данным в реестре получают только граждане, использующие единую государственную информационную систему авторизации с обязательным дополнительным подтверждением в виде смс-сообщения на телефонный номер. "Ростелеком" обеспечивает высший уровень информационной безопасности данной системы и портала "Госуслуг", а также сохранность персональных данных", - добавили в компании.
https://ria.ru/20240913/svyaz-1972618646.html
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россия, общество, технологии
Россия, Общество, Технологии
Минцифры опровергло информацию об уязвимости в реестре электронных повесток
Минцифры не зафиксировало подтверждений утечек или уязвимостей на "Госуслугах"
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минцифры РФ опровергло информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, данные пользователей портала "Госуслуги" надежно защищены, утечек или уязвимостей не зафиксировано, сообщает пресс-служба министерства.
"Минцифры опровергает информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, якобы позволяющей получить персональные данные граждан. … На текущий момент подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано. Авторизация через "Госуслуги" на всех ресурсах работает корректно. Возможности найти информацию о пользователях "Госуслуг" по ID-номеру нет", - сказано в сообщении.
Как добавили в министерстве, данные пользователей надежно защищены, а сам портал невозможно взломать: для его защиты используется многоэшелонированный подход - несколько дополняющих друг друга мер безопасности.
В пресс-службе "Ростелекома", разработчика системы реестра электронных повесток, также опровергли слухи о том, что через систему можно получить данные пользователей "Госуслуг".
"Доступ к данным в реестре получают только граждане, использующие единую государственную информационную систему авторизации с обязательным дополнительным подтверждением в виде смс-сообщения на телефонный номер. "Ростелеком" обеспечивает высший уровень информационной безопасности данной системы и портала "Госуслуг", а также сохранность персональных данных", - добавили в компании.