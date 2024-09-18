https://ria.ru/20240918/gosuslugi-1973529859.html

Минцифры опровергло информацию об уязвимости в реестре электронных повесток

Минцифры опровергло информацию об уязвимости в реестре электронных повесток - РИА Новости, 18.09.2024

Минцифры опровергло информацию об уязвимости в реестре электронных повесток

Минцифры РФ опровергло информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, данные пользователей портала "Госуслуги" надежно защищены, утечек или... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T23:33

2024-09-18T23:33

2024-09-18T23:56

россия

общество

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905231577_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3f6eeb7e4b07a54ce59850696673f044.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минцифры РФ опровергло информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, данные пользователей портала "Госуслуги" надежно защищены, утечек или уязвимостей не зафиксировано, сообщает пресс-служба министерства."Минцифры опровергает информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, якобы позволяющей получить персональные данные граждан. … На текущий момент подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано. Авторизация через "Госуслуги" на всех ресурсах работает корректно. Возможности найти информацию о пользователях "Госуслуг" по ID-номеру нет", - сказано в сообщении.Как добавили в министерстве, данные пользователей надежно защищены, а сам портал невозможно взломать: для его защиты используется многоэшелонированный подход - несколько дополняющих друг друга мер безопасности.В пресс-службе "Ростелекома", разработчика системы реестра электронных повесток, также опровергли слухи о том, что через систему можно получить данные пользователей "Госуслуг"."Доступ к данным в реестре получают только граждане, использующие единую государственную информационную систему авторизации с обязательным дополнительным подтверждением в виде смс-сообщения на телефонный номер. "Ростелеком" обеспечивает высший уровень информационной безопасности данной системы и портала "Госуслуг", а также сохранность персональных данных", - добавили в компании.

https://ria.ru/20240913/svyaz-1972618646.html

https://ria.ru/20240917/mintsifry-1973283800.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, технологии