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Госдума отклонила законопроект об употреблении продуктов до их оплаты - РИА Новости, 18.09.2024
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18:06 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/gosduma-1973482787.html
Госдума отклонила законопроект об употреблении продуктов до их оплаты
Госдума отклонила законопроект об употреблении продуктов до их оплаты - РИА Новости, 18.09.2024
Госдума отклонила законопроект об употреблении продуктов до их оплаты
Госдума отклонила в первом чтении законопроект, позволяющий покупателю начать употреблять продукты в магазинах до их оплаты на кассе при наличии упаковки и... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:06
2024-09-18T18:06
общество
россия
елена афанасьева
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, позволяющий покупателю начать употреблять продукты в магазинах до их оплаты на кассе при наличии упаковки и фиксированной цены. Документ внесен группой депутатов от ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой. Он устанавливает право потребителя на употребление продовольственного товара в индивидуальной упаковке в торговом зале с последующей обязательной его оплатой через кассу продавца до момента выхода из торгового зала. В пояснительной записке отмечается, что законодательство не содержит ни прямого запрета, ни разрешения на употребление продуктов в торговом зале до оплаты. А это порождает конфликтные ситуации между покупателями и службами безопасности торговых точек, которые могут доходить до причинения вреда здоровью гражданам и административной ответственности потребителей. Законопроект призван исключить подобные ситуации. Однако против принятия законопроекта выступили правительство и профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле. При этом кабмин обращает внимание, что до оплаты товара потребитель не является его собственником, а потому в силу статьи 209 Гражданского кодекса не обладает полномочием им распорядиться по своему усмотрению. До оплаты товара и получения потребителем кассового чека, правом собственности на такой товар обладает магазин, законопроект же "фактически предлагает "узаконить" противоправные действия потребителя, необоснованно предоставив ему право собственности на чужие товары", полагает и профильный комитет. Кроме того, в связи с отсутствием в законодательстве РФ понятия "индивидуальная упаковка у товара" возможны дополнительные трудности при реализации проектируемого законопроектом положения, замечает кабмин.
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общество, россия, елена афанасьева, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Елена Афанасьева, Госдума РФ, ЛДПР
Госдума отклонила законопроект об употреблении продуктов до их оплаты

Госдума отклонила в I чтении законопроект об употреблении продуктов до их оплаты

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, позволяющий покупателю начать употреблять продукты в магазинах до их оплаты на кассе при наличии упаковки и фиксированной цены.
Документ внесен группой депутатов от ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой. Он устанавливает право потребителя на употребление продовольственного товара в индивидуальной упаковке в торговом зале с последующей обязательной его оплатой через кассу продавца до момента выхода из торгового зала.
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6 сентября, 01:15
В пояснительной записке отмечается, что законодательство не содержит ни прямого запрета, ни разрешения на употребление продуктов в торговом зале до оплаты. А это порождает конфликтные ситуации между покупателями и службами безопасности торговых точек, которые могут доходить до причинения вреда здоровью гражданам и административной ответственности потребителей. Законопроект призван исключить подобные ситуации.
Однако против принятия законопроекта выступили правительство и профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле. При этом кабмин обращает внимание, что до оплаты товара потребитель не является его собственником, а потому в силу статьи 209 Гражданского кодекса не обладает полномочием им распорядиться по своему усмотрению.
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Законопроект о госрегулировании электронной торговли хотят доработать
9 сентября, 13:08
До оплаты товара и получения потребителем кассового чека, правом собственности на такой товар обладает магазин, законопроект же "фактически предлагает "узаконить" противоправные действия потребителя, необоснованно предоставив ему право собственности на чужие товары", полагает и профильный комитет.
Кроме того, в связи с отсутствием в законодательстве РФ понятия "индивидуальная упаковка у товара" возможны дополнительные трудности при реализации проектируемого законопроектом положения, замечает кабмин.
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