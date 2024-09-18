https://ria.ru/20240918/gosduma-1973482787.html

Госдума отклонила законопроект об употреблении продуктов до их оплаты

Госдума отклонила законопроект об употреблении продуктов до их оплаты - РИА Новости, 18.09.2024

Госдума отклонила законопроект об употреблении продуктов до их оплаты

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, позволяющий покупателю начать употреблять продукты в магазинах до их оплаты на кассе при наличии упаковки и... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:06

2024-09-18T18:06

2024-09-18T18:06

общество

россия

елена афанасьева

госдума рф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, позволяющий покупателю начать употреблять продукты в магазинах до их оплаты на кассе при наличии упаковки и фиксированной цены. Документ внесен группой депутатов от ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой. Он устанавливает право потребителя на употребление продовольственного товара в индивидуальной упаковке в торговом зале с последующей обязательной его оплатой через кассу продавца до момента выхода из торгового зала. В пояснительной записке отмечается, что законодательство не содержит ни прямого запрета, ни разрешения на употребление продуктов в торговом зале до оплаты. А это порождает конфликтные ситуации между покупателями и службами безопасности торговых точек, которые могут доходить до причинения вреда здоровью гражданам и административной ответственности потребителей. Законопроект призван исключить подобные ситуации. Однако против принятия законопроекта выступили правительство и профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле. При этом кабмин обращает внимание, что до оплаты товара потребитель не является его собственником, а потому в силу статьи 209 Гражданского кодекса не обладает полномочием им распорядиться по своему усмотрению. До оплаты товара и получения потребителем кассового чека, правом собственности на такой товар обладает магазин, законопроект же "фактически предлагает "узаконить" противоправные действия потребителя, необоснованно предоставив ему право собственности на чужие товары", полагает и профильный комитет. Кроме того, в связи с отсутствием в законодательстве РФ понятия "индивидуальная упаковка у товара" возможны дополнительные трудности при реализации проектируемого законопроектом положения, замечает кабмин.

https://ria.ru/20240906/regulirovanie-1970941995.html

https://radiosputnik.ru/20240909/marketpleys-1971566243.html

https://ria.ru/20240905/gosduma-1970806740.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, елена афанасьева, госдума рф, лдпр