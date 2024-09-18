https://ria.ru/20240918/gosduma-1973443956.html

Госдума запретила арестовывать отцов-одиночек с детьми до 14 лет

Госдума запретила арестовывать отцов-одиночек с детьми до 14 лет - РИА Новости, 18.09.2024

Госдума запретила арестовывать отцов-одиночек с детьми до 14 лет

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий арестовывать за административные правонарушения отцов-одиночек с детьми до 14... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:14

2024-09-18T16:14

2024-09-18T16:14

общество

россия

артем метелев (депутат)

павел крашенинников

госдума рф

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий арестовывать за административные правонарушения отцов-одиночек с детьми до 14 лет, а также тех, кто является опекунами либо попечителями ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида. Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и первый зампред комитета Ирина Панькина, а также глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 3.9 Кодекса об административных правонарушениях. Им предусматривается, что административное наказание в виде административного ареста не будет применяться к мужчинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет и являющимся единственными родителями, а также к лицам, являющимся единственными усыновителями, опекунами, попечителями ребенка в возрасте до 14 лет и (или) ребенка-инвалида. Соавтор законопроекта, глава комитета ГД по молодежной политике Артём Метелев ранее рассказал РИА Новости, что сейчас по закону, если у матери есть ребенок до 14 лет, то ее нельзя арестовать за административные правонарушения. Однако если нарушение совершает отец-одиночка, то арестовать его можно, и ребенок остается без единственного родителя, что является несправедливым, добавил парламентарий. Панькина, в свою очередь, подчеркивала, что если обратиться к Уголовному кодексу РФ и вопросам отбывания наказания, уголовный закон содержит норму об отсрочке отбывания наказания не только для женщин, имеющих детей до 14 лет, (и ряду других категорий), но и для отцов, являющихся единственным родителем такого ребенка. "Административный арест – это вид наказания, который связан с изоляцией от общества, и его применение к одиноким отцам в равной степени с матерями влечет оставление ребенка без присмотра и заботы. Из этого следует, что действующее правовое регулирование не в полной мере отвечает конституционному принципу равенства прав и обязанностей родителей", - сообщала парламентарий. -0-

https://ria.ru/20240918/gosduma-1973428784.html

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общество, россия, артем метелев (депутат), павел крашенинников, госдума рф