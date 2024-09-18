Госдума приняла в первом чтении законопроекты о принудительных работах
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о принудительных работах
Фойе Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении пакет законопроектов, которым предлагается определять принудительные работы как самостоятельный вид наказания.
Авторами законопроектов выступили депутаты от "Единой России" Даниил Бессарабов, Эрнест Валеев и Мария Бутина.
Законопроектом предлагается определить принудительные работы в качестве самостоятельного вида наказания, а не как альтернативу лишению свободы. Также предусматривается назначение исправительных работ только в отношении тех осужденных, которые имеют основное место работы.
Проектом предлагается назначать принудительные работы по ряду статей. Например, за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести в отношении двух и более лиц смогут наказывать принудительными работами на срок до пяти лет. Принуждение к изъятию органов у человека может теперь грозить принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности. Принудительное работы также грозят по статьям "Заражение ВИЧ-инфекцией", "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий" и другим.
Вторым законопроектом предусмотрены изменения отдельных положений Уголовно-исполнительного кодекса РФ. В частности, исключены нормы о трудоустройстве осужденного в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, осужденному вменяется обязанность трудоустройства (принятия мер к трудоустройству) в случае его увольнения, вводится ответственность при неисполнении указанной обязанности. -0-