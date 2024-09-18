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Комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Конвенцию по исследованию моря - РИА Новости, 18.09.2024
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15:12 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/gosduma-1973422503.html
Комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Конвенцию по исследованию моря
Комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Конвенцию по исследованию моря - РИА Новости, 18.09.2024
Комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Конвенцию по исследованию моря
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Думе денонсировать Конвенцию о Международном совете по исследованию моря, внесенный проект предложено... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:12
2024-09-18T15:12
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Думе денонсировать Конвенцию о Международном совете по исследованию моря, внесенный проект предложено рассмотреть на пленарном заседании 15 октября. "Комитет по международным делам рекомендовал Государственной Думе денонсировать Конвенцию о Международном совете по исследованию моря (ICES). Законопроект, внесенный правительством РФ, предложено рассмотреть на пленарном заседании 15 октября", - отмечается в релизе комитета. Как поясняется в сопроводительных документах, 30 марта 2022 года в нарушение положений Конвенции советом было приостановлено участие Российской Федерации в деятельности организации. Несмотря на неоднократные обращения российской стороны, неправомерное решение до настоящего времени не отменено, заявил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "Денонсация Конвенции станет ответной мерой на русофобские шаги ICES. Это решение ни в коей мере не ущемляет интересы РФ", – отметил Слуцкий. Совет является международным научным органом, который предоставляет на ежегодной основе рекомендации в отношении эксплуатации запасов водных биологических ресурсов с целью обеспечения их устойчивого использования и сохранения, а также защиты уязвимых экосистем. "В правительстве России особо подчеркивают, что положения Конвенции не предусматривают возможность отстранения какой-либо договаривающейся стороны от участия в работе совета, а также вынесения на голосование вопросов, выходящих за рамки полномочий организации", - отмечается в релизе. Район деятельности совета - Атлантический океан и прилегающие к нему моря. Согласно пояснительной записке, членами совета являются 20 стран: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Испания, Швеция, Великобритания и США.
https://ria.ru/20240916/proekt-1973033534.html
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в мире, россия, атлантический океан, бельгия, леонид слуцкий (политик), госдума рф
В мире, Россия, Атлантический океан, Бельгия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Конвенцию по исследованию моря

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал денонсировать Конвенцию ICES

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВстреча Председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Мана с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным
Встреча Председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Мана с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Думе денонсировать Конвенцию о Международном совете по исследованию моря, внесенный проект предложено рассмотреть на пленарном заседании 15 октября.
"Комитет по международным делам рекомендовал Государственной Думе денонсировать Конвенцию о Международном совете по исследованию моря (ICES). Законопроект, внесенный правительством РФ, предложено рассмотреть на пленарном заседании 15 октября", - отмечается в релизе комитета.
Как поясняется в сопроводительных документах, 30 марта 2022 года в нарушение положений Конвенции советом было приостановлено участие Российской Федерации в деятельности организации. Несмотря на неоднократные обращения российской стороны, неправомерное решение до настоящего времени не отменено, заявил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
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"Денонсация Конвенции станет ответной мерой на русофобские шаги ICES. Это решение ни в коей мере не ущемляет интересы РФ", – отметил Слуцкий.
Совет является международным научным органом, который предоставляет на ежегодной основе рекомендации в отношении эксплуатации запасов водных биологических ресурсов с целью обеспечения их устойчивого использования и сохранения, а также защиты уязвимых экосистем.
"В правительстве России особо подчеркивают, что положения Конвенции не предусматривают возможность отстранения какой-либо договаривающейся стороны от участия в работе совета, а также вынесения на голосование вопросов, выходящих за рамки полномочий организации", - отмечается в релизе.
Район деятельности совета - Атлантический океан и прилегающие к нему моря. Согласно пояснительной записке, членами совета являются 20 стран: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Испания, Швеция, Великобритания и США.
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