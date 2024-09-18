Комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Конвенцию по исследованию моря
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал денонсировать Конвенцию ICES
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВстреча Председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Мана с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным
Встреча Председателя Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Мана с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Думе денонсировать Конвенцию о Международном совете по исследованию моря, внесенный проект предложено рассмотреть на пленарном заседании 15 октября.
"Комитет по международным делам рекомендовал Государственной Думе денонсировать Конвенцию о Международном совете по исследованию моря (ICES). Законопроект, внесенный правительством РФ, предложено рассмотреть на пленарном заседании 15 октября", - отмечается в релизе комитета.
Как поясняется в сопроводительных документах, 30 марта 2022 года в нарушение положений Конвенции советом было приостановлено участие Российской Федерации в деятельности организации. Несмотря на неоднократные обращения российской стороны, неправомерное решение до настоящего времени не отменено, заявил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
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"Денонсация Конвенции станет ответной мерой на русофобские шаги ICES. Это решение ни в коей мере не ущемляет интересы РФ", – отметил Слуцкий.
Совет является международным научным органом, который предоставляет на ежегодной основе рекомендации в отношении эксплуатации запасов водных биологических ресурсов с целью обеспечения их устойчивого использования и сохранения, а также защиты уязвимых экосистем.
"В правительстве России особо подчеркивают, что положения Конвенции не предусматривают возможность отстранения какой-либо договаривающейся стороны от участия в работе совета, а также вынесения на голосование вопросов, выходящих за рамки полномочий организации", - отмечается в релизе.
Район деятельности совета - Атлантический океан и прилегающие к нему моря. Согласно пояснительной записке, членами совета являются 20 стран: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Испания, Швеция, Великобритания и США.
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