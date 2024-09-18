Госдума приняла в первом чтении законопроект о донорстве крови
Госдума приняла в первом чтении проект о вовлечении молодежи в донорство крови
Гемаконы в Областной станции переливания крови. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести нормы, которые будут способствовать вовлечению большего количества населения, в том числе молодежи, в донорство крови.
"Законопроектом предлагается включить в цели осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности участие в добровольной безвозмездной сдаче крови и ее компонентов, участие в мероприятиях по развитию донорства крови и (или) ее компонентов, в том числе в мероприятиях, направленных на пропаганду безвозмездного донорства крови и (или) ее компонентов. Включение в число целей добровольчества позволит донорам, сдающим кровь и (или) ее компоненты претендовать на получение мер поддержки участников добровольческой (волонтерской) деятельности, в числе которых: оплата либо возмещение ряда расходов, необходимых для осуществления добровольческой деятельности; ...поощрение и награждение за свою деятельность, в том числе в том числе в форме награждения нагрудным знаком за участие в добровольческой деятельности; финансовая, организационная, информационная, консультационная, имущественная и методическая поддержка, реализуемая органами государственной власти и органами местного самоуправления; ...учет волонтерской деятельности в соответствии с законодательством об образовании при поступлении в образовательные организации среднего профессионального и высшего образования", - сказано в тексте сопроводительных документов к законопроекту.
Кроме того, в целях поддержки студентов-доноров предлагается предоставлять им, как и работающим гражданам, день отдыха в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие будет способствовать привлечению молодежи в донорство, популяризации безвозмездного донорства и увеличению объемов заготовки донорской крови и ее компонентов, увеличению числа доноров, обеспечению доноров дополнительными мерами поддержки, повышению престижа и социальной значимости донорской деятельности.