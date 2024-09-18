https://ria.ru/20240918/gosduma-1973384888.html

Госдума приняла проект об освобождении от ответственности подсудимых на СВО

Госдума приняла проект об освобождении от ответственности подсудимых на СВО - РИА Новости, 18.09.2024

Госдума приняла проект об освобождении от ответственности подсудимых на СВО

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об освобождении от ответственности подсудимых, призванных на военную службу. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:28

2024-09-18T13:28

2024-09-18T13:28

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об освобождении от ответственности подсудимых, призванных на военную службу.Законопроектом, который внес в Госдуму Верховный Суд, предлагается дополнить положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, в частности, освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы.Также предлагается распространить аналогичный правовой механизм на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.Авторы отмечают, что в настоящее время предусмотрены дополнительные основания для приостановления производства по уголовному делу и освобождения от уголовной ответственности, распространяющиеся на подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых осуществляется предварительное расследование, а также на осужденных, отбывающих наказание, в случае их призыва на службу, заключения контракта или прохождения военной службы в период мобилизации, в период военного положения либо в военное время.Однако Верховный суд подчеркивает, что вопросы, касающиеся приостановления производства по уголовному делу на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции, до настоящего времени законодательно не урегулированы.

https://ria.ru/20240918/putin-1973362105.html

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