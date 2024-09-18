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В Госдуму внесут проекты по регулировке нелегальной миграции
В Госдуму внесут проекты по регулировке нелегальной миграции - РИА Новости, 18.09.2024
В Госдуму внесут проекты по регулировке нелегальной миграции
Пять законопроектов о регулировании нелегальной миграции готовы к внесению в Госдуму, Верховный суд РФ дал положительный отзыв на них, сообщила вице-спикер... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:06
2024-09-18T12:06
2024-09-18T12:28
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пять законопроектов о регулировании нелегальной миграции готовы к внесению в Госдуму, Верховный суд РФ дал положительный отзыв на них, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая."Пять законопроектов, которые разработаны нами, готовы к внесению, мы получили положительный отзыв без единого замечания из Верховного суда и в настоящее время ожидаем позицию правительства", - сказала она журналистам.Яровая отметила, что решения должны быть системны и продуманы относительно разработки законодательства по пресечению нелегальной миграции. По ее словам, кабмин ориентирован на предложения Думы относительно пресечения нелегальной миграции.
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госдума рф, ирина яровая, россия, миграция, общество
Госдума РФ, Ирина Яровая, Россия, Миграция, Общество
В Госдуму внесут проекты по регулировке нелегальной миграции
Верховный суд дал положительный ответ на проекты по нелегальной миграции
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пять законопроектов о регулировании нелегальной миграции готовы к внесению в Госдуму, Верховный суд РФ дал положительный отзыв на них, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Пять законопроектов, которые разработаны нами, готовы к внесению, мы получили положительный отзыв без единого замечания из Верховного суда и в настоящее время ожидаем позицию правительства", - сказала она журналистам.
Яровая отметила, что решения должны быть системны и продуманы относительно разработки законодательства по пресечению нелегальной миграции. По ее словам, кабмин ориентирован на предложения Думы относительно пресечения нелегальной миграции.