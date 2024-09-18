https://ria.ru/20240918/gosduma-1973357220.html

В Госдуму внесут проекты по регулировке нелегальной миграции

В Госдуму внесут проекты по регулировке нелегальной миграции - РИА Новости, 18.09.2024

В Госдуму внесут проекты по регулировке нелегальной миграции

Пять законопроектов о регулировании нелегальной миграции готовы к внесению в Госдуму, Верховный суд РФ дал положительный отзыв на них, сообщила вице-спикер... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:06

2024-09-18T12:06

2024-09-18T12:28

госдума рф

ирина яровая

россия

миграция

общество

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пять законопроектов о регулировании нелегальной миграции готовы к внесению в Госдуму, Верховный суд РФ дал положительный отзыв на них, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая."Пять законопроектов, которые разработаны нами, готовы к внесению, мы получили положительный отзыв без единого замечания из Верховного суда и в настоящее время ожидаем позицию правительства", - сказала она журналистам.Яровая отметила, что решения должны быть системны и продуманы относительно разработки законодательства по пресечению нелегальной миграции. По ее словам, кабмин ориентирован на предложения Думы относительно пресечения нелегальной миграции.

https://ria.ru/20240808/moskva-1964918462.html

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госдума рф, ирина яровая, россия, миграция, общество