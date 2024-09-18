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При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадал мирный житель
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.09.2024
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:44
2024-09-18T16:44
2024-09-18T16:44
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горловка
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 15.00 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины в жилом массиве "Строитель" ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240916/gorlovka-1973000739.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при сбросе боеприпаса с БПЛА на Горловку ранен мужчина