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Суд Евросоюза отменил решение ЕК по штрафу в отношении Google - РИА Новости, 18.09.2024
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10:56 18.09.2024 (обновлено: 11:10 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/google-1973340881.html
Суд Евросоюза отменил решение ЕК по штрафу в отношении Google
Суд Евросоюза отменил решение ЕК по штрафу в отношении Google - РИА Новости, 18.09.2024
Суд Евросоюза отменил решение ЕК по штрафу в отношении Google
Суд Евросоюза общей юрисдикции отменил решение Европейской комиссии о штрафе в размере 1,5 миллиарда евро в отношении Google за злоупотребление доминирующим... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:56
2024-09-18T11:10
экономика
еврокомиссия
google
россия
брюссель
технологии
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Суд Евросоюза общей юрисдикции отменил решение Европейской комиссии о штрафе в размере 1,5 миллиарда евро в отношении Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-рекламы, говорится в заявлении суда."Суд подтверждает большинство оценок Еврокомиссии, но отменяет решение, в соответствии с которым ЕК оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро", - говорится в документе.По мнению суда, Еврокомиссия не учла все обстоятельства, связанные с нарушениями, в частности, сроки действия положений контрактов, которые в Брюсселе сочли нарушающими правила конкуренции.Речь идет о решении суда первой инстанции, которое еще может быть опротестовано.Еврокомиссия в 2019 году решила оштрафовать Google почти на полтора миллиарда евро за то, что компания якобы навязывала сайтам положения в контрактах, запрещавшие размещение рекламы у конкурентов. Такие нарушения фиксировались с 2006 до 2016 года. Предварительное расследование было открыто еще в 2010 году.СМИ сообщали, что антимонопольные регуляторы Евросоюза изучают возможность потребовать от Google разделения рекламно-технологического подразделения в рамках новой антимонопольной жалобы. Чиновники ЕС, по данным СМИ, рассматривают возможность предписать Google продать некоторые части своего рекламно-технологического бизнеса.В последние годы Еврокомиссия ужесточила меры контроля в отношении крупных международных интернет-платформ.В 2022 году был утвержден Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Этот закон, по замыслу авторов, нацелен "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. К примеру, он обязывает компании разрешать установку сторонних приложений и позволять пользователям более легко изменять настройки. В ЕС указывали, что DMA - один из первых инструментов эффективного регулирования деятельности крупнейших цифровых компаний. Он призван дополнить, но не изменить правила конкуренции в ЕС.Позже Европейская комиссия определила шесть крупных цифровых компаний, которые обязаны привести деятельность принадлежащих им социальных сетей, цифровых торговых площадок и поисковых систем в соответствие с новым европейским законом о цифровых рынках. Распоряжение Еврокомиссии касается таких компаний, как Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta* и Microsoft.На прошлой неделе Суд ЕС окончательно утвердил штраф в размере 2,4 миллиарда евро, наложенный решением Еврокомиссии еще в 2017 году за злоупотребление доминирующей позицией на рынке положением и продвижение своей услуги сравнения товаров Google Shopping. Компания Google и владеющий ей холдинг Alphabet пытались оспорить это решение в европейских судах. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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экономика, еврокомиссия, google, россия, брюссель, технологии, евросоюз
Экономика, Еврокомиссия, Google, Россия, Брюссель, Технологии, Евросоюз
Суд Евросоюза отменил решение ЕК по штрафу в отношении Google

Суд Евросоюза отменил решение ЕК по штрафу в 1,5 миллиарда евро против Google

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Суд Евросоюза общей юрисдикции отменил решение Европейской комиссии о штрафе в размере 1,5 миллиарда евро в отношении Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-рекламы, говорится в заявлении суда.
"Суд подтверждает большинство оценок Еврокомиссии, но отменяет решение, в соответствии с которым ЕК оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро", - говорится в документе.
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По мнению суда, Еврокомиссия не учла все обстоятельства, связанные с нарушениями, в частности, сроки действия положений контрактов, которые в Брюсселе сочли нарушающими правила конкуренции.
Речь идет о решении суда первой инстанции, которое еще может быть опротестовано.
Еврокомиссия в 2019 году решила оштрафовать Google почти на полтора миллиарда евро за то, что компания якобы навязывала сайтам положения в контрактах, запрещавшие размещение рекламы у конкурентов. Такие нарушения фиксировались с 2006 до 2016 года. Предварительное расследование было открыто еще в 2010 году.
СМИ сообщали, что антимонопольные регуляторы Евросоюза изучают возможность потребовать от Google разделения рекламно-технологического подразделения в рамках новой антимонопольной жалобы. Чиновники ЕС, по данным СМИ, рассматривают возможность предписать Google продать некоторые части своего рекламно-технологического бизнеса.
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В последние годы Еврокомиссия ужесточила меры контроля в отношении крупных международных интернет-платформ.
В 2022 году был утвержден Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Этот закон, по замыслу авторов, нацелен "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. К примеру, он обязывает компании разрешать установку сторонних приложений и позволять пользователям более легко изменять настройки. В ЕС указывали, что DMA - один из первых инструментов эффективного регулирования деятельности крупнейших цифровых компаний. Он призван дополнить, но не изменить правила конкуренции в ЕС.
Позже Европейская комиссия определила шесть крупных цифровых компаний, которые обязаны привести деятельность принадлежащих им социальных сетей, цифровых торговых площадок и поисковых систем в соответствие с новым европейским законом о цифровых рынках. Распоряжение Еврокомиссии касается таких компаний, как Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta* и Microsoft.
На прошлой неделе Суд ЕС окончательно утвердил штраф в размере 2,4 миллиарда евро, наложенный решением Еврокомиссии еще в 2017 году за злоупотребление доминирующей позицией на рынке положением и продвижение своей услуги сравнения товаров Google Shopping. Компания Google и владеющий ей холдинг Alphabet пытались оспорить это решение в европейских судах.
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