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В Харьковской области зафиксировали случаи смерти от голода - РИА Новости, 18.09.2024
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15:33 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/golod-1973431046.html
В Харьковской области зафиксировали случаи смерти от голода
В Харьковской области зафиксировали случаи смерти от голода - РИА Новости, 18.09.2024
В Харьковской области зафиксировали случаи смерти от голода
На приграничных территориях Харьковской области зафиксированы более двух десятков случаев дистрофии, есть случаи смерти от голода из-за блокады со стороны... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:33
2024-09-18T15:33
харьковская область
украина
происшествия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. На приграничных территориях Харьковской области зафиксированы более двух десятков случаев дистрофии, есть случаи смерти от голода из-за блокады со стороны Украины, сообщил журналистам заместитель российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.По его словам, на приграничной территории Харьковской области сложилась ситуация близкая к гуманитарной катастрофе. По информации Лисняка, украинские власти блокируют поставки продуктов и медикаментов на эту территорию."На приграничных территориях Харьковской области нами фиксируются уже более двух десятков случаев дистрофии, а также шесть летальных исходов впоследствии голодания и дефицита лекарств. В основном, пострадавшими являются лица пожилого возраста", - сообщил Лисняк.
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харьковская область, украина, происшествия
Харьковская область, Украина, Происшествия
В Харьковской области зафиксировали случаи смерти от голода

В Харьковской области зафиксировали случаи дистрофии и смерти от голода

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. На приграничных территориях Харьковской области зафиксированы более двух десятков случаев дистрофии, есть случаи смерти от голода из-за блокады со стороны Украины, сообщил журналистам заместитель российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
По его словам, на приграничной территории Харьковской области сложилась ситуация близкая к гуманитарной катастрофе. По информации Лисняка, украинские власти блокируют поставки продуктов и медикаментов на эту территорию.
"На приграничных территориях Харьковской области нами фиксируются уже более двух десятков случаев дистрофии, а также шесть летальных исходов впоследствии голодания и дефицита лекарств. В основном, пострадавшими являются лица пожилого возраста", - сообщил Лисняк.
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