https://ria.ru/20240918/golod-1973431046.html

В Харьковской области зафиксировали случаи смерти от голода

В Харьковской области зафиксировали случаи смерти от голода - РИА Новости, 18.09.2024

В Харьковской области зафиксировали случаи смерти от голода

На приграничных территориях Харьковской области зафиксированы более двух десятков случаев дистрофии, есть случаи смерти от голода из-за блокады со стороны... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:33

2024-09-18T15:33

2024-09-18T15:33

харьковская область

украина

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. На приграничных территориях Харьковской области зафиксированы более двух десятков случаев дистрофии, есть случаи смерти от голода из-за блокады со стороны Украины, сообщил журналистам заместитель российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.По его словам, на приграничной территории Харьковской области сложилась ситуация близкая к гуманитарной катастрофе. По информации Лисняка, украинские власти блокируют поставки продуктов и медикаментов на эту территорию."На приграничных территориях Харьковской области нами фиксируются уже более двух десятков случаев дистрофии, а также шесть летальных исходов впоследствии голодания и дефицита лекарств. В основном, пострадавшими являются лица пожилого возраста", - сообщил Лисняк.

https://ria.ru/20240901/podozrevaemye-1969766038.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, украина, происшествия