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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика - РИА Новости, 18.09.2024
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика
Мужчина ранен при атаке украинского дрона на грузовой автомобиль недалеко от города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:22
2024-09-18T13:22
2024-09-18T13:43
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Мужчина ранен при атаке украинского дрона на грузовой автомобиль недалеко от города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Во время посевных работ недалеко от города Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель с множественными осколочными ранениями на попутном транспорте доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Бригада СМП доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Губернатор добавил, что рядом с селом Никольское Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Транспортное средство получило значительные повреждения.Ранее в среду глава области информировал, что в городе Шебекино служебный автобус атакован дроном. Ранены шесть мирных жителей, пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №2 в Белгороде.
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html
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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика
Гладков: водитель грузовика ранен при атаке дронов ВСУ в Белгородской области