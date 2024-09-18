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При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика - РИА Новости, 18.09.2024
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13:22 18.09.2024 (обновлено: 13:43 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/gladkov-1973381530.html
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика - РИА Новости, 18.09.2024
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика
Мужчина ранен при атаке украинского дрона на грузовой автомобиль недалеко от города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:22
2024-09-18T13:43
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Мужчина ранен при атаке украинского дрона на грузовой автомобиль недалеко от города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Во время посевных работ недалеко от города Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель с множественными осколочными ранениями на попутном транспорте доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Бригада СМП доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Губернатор добавил, что рядом с селом Никольское Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Транспортное средство получило значительные повреждения.Ранее в среду глава области информировал, что в городе Шебекино служебный автобус атакован дроном. Ранены шесть мирных жителей, пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №2 в Белгороде.
https://ria.ru/20240916/belgorod-1973052312.html
белгородская область
шебекино
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белгородская область, вооруженные силы украины, шебекино, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, россия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Россия
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал водитель грузовика

Гладков: водитель грузовика ранен при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Мужчина ранен при атаке украинского дрона на грузовой автомобиль недалеко от города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Во время посевных работ недалеко от города Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель с множественными осколочными ранениями на попутном транспорте доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Бригада СМП доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что рядом с селом Никольское Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Транспортное средство получило значительные повреждения.
Ранее в среду глава области информировал, что в городе Шебекино служебный автобус атакован дроном. Ранены шесть мирных жителей, пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №2 в Белгороде.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныШебекиноПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковРоссия
 
 
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