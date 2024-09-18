https://ria.ru/20240918/germaniya-1973530835.html
Германия опровергла сообщения о запрете поставок оружия Израилю
Германия опровергла сообщения о запрете поставок оружия Израилю - РИА Новости, 18.09.2024
Германия опровергла сообщения о запрете поставок оружия Израилю
Германия не вводила и не собирается вводить запрет на поставки оружия Израилю, заявил представитель министерства экономики ФРГ изданию Bild. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T23:50
2024-09-18T23:50
2024-09-18T23:50
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Германия не вводила и не собирается вводить запрет на поставки оружия Израилю, заявил представитель министерства экономики ФРГ изданию Bild. На прошлой неделе Bild сообщало, что Германия с прошлого года не дает ответ на запрос Израиля о поставках боеприпасов для танков и другого вооружения, но при этом одобрила запрос на поставки вооружений от Катара. Позднее об этом сообщили и некоторые другие СМИ. "Нет никакой остановки выдачи лицензий на экспорт оружия Израилю, и не будет никакой остановки", - сказал официальный представитель министерства экономики Bild. В июле канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не прекращала поставки оружия Израилю, но принимает решения по каждой конкретной поставке.
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в мире, германия, израиль, катар, олаф шольц, bild, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Германия, Израиль, Катар, Олаф Шольц, Bild, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Германия опровергла сообщения о запрете поставок оружия Израилю
В министерстве экономики ФРГ опровергли запрет на поставки оружия Израилю