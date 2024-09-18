https://ria.ru/20240918/germaniya-1973530835.html

Германия опровергла сообщения о запрете поставок оружия Израилю

Германия опровергла сообщения о запрете поставок оружия Израилю - РИА Новости, 18.09.2024

Германия опровергла сообщения о запрете поставок оружия Израилю

Германия не вводила и не собирается вводить запрет на поставки оружия Израилю, заявил представитель министерства экономики ФРГ изданию Bild. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T23:50

2024-09-18T23:50

2024-09-18T23:50

в мире

германия

израиль

катар

олаф шольц

bild

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Германия не вводила и не собирается вводить запрет на поставки оружия Израилю, заявил представитель министерства экономики ФРГ изданию Bild. На прошлой неделе Bild сообщало, что Германия с прошлого года не дает ответ на запрос Израиля о поставках боеприпасов для танков и другого вооружения, но при этом одобрила запрос на поставки вооружений от Катара. Позднее об этом сообщили и некоторые другие СМИ. "Нет никакой остановки выдачи лицензий на экспорт оружия Израилю, и не будет никакой остановки", - сказал официальный представитель министерства экономики Bild. В июле канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не прекращала поставки оружия Израилю, но принимает решения по каждой конкретной поставке.

https://ria.ru/20240917/germaniya-1973199939.html

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в мире, германия, израиль, катар, олаф шольц, bild, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году