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Рост ВВП Германии при Шольце оказался минимальным с момента образования ЕС - РИА Новости, 18.09.2024
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05:13 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/germaniya-1973309624.html
Рост ВВП Германии при Шольце оказался минимальным с момента образования ЕС
Рост ВВП Германии при Шольце оказался минимальным с момента образования ЕС - РИА Новости, 18.09.2024
Рост ВВП Германии при Шольце оказался минимальным с момента образования ЕС
Средний темп роста ВВП Германии за время нахождения на посту федерального канцлера Олафа Шольца оказался минимальным для страны с момента образования Евросоюза... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T05:13
2024-09-18T05:13
германия
россия
украина
олаф шольц
ангела меркель
гельмут коль
евросоюз
g7
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Средний темп роста ВВП Германии за время нахождения на посту федерального канцлера Олафа Шольца оказался минимальным для страны с момента образования Евросоюза - всего 0,57% в год с учетом прогноза Международного валютного фонда в 0,2% по итогам текущего года, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных. Шольц вступил в должность в самом конце 2021 года, сменив на посту свою предшественницу из конкурирующей партии Ангелу Меркель и став четвертым главой правительства Германии с возникновения ЕС. Именно ее правление оказалось одним из наиболее продуктивных для экономики страны за последнее тридцатилетие: несмотря на несколько мировых кризисов, за время нахождения на посту с 2006 по 2021 год немецкий ВВП рос в среднем на 1,32% в год. Более эффективным показал себя только канцлер Гельмут Коль, который возглавлял правительство до 1998 года: при нем рост экономики страны составил в среднем 1,7%. А при его преемнике Герхарде Шредере - всего 1,07%. Что мешает Германии процветатьГермания оказалась единственной страной G7, экономика которой сократилась (на 0,3%) в 2023 году. Для сравнения, рост ВВП в США за прошлый год составил 2,5%, в Великобритании – 0,1%, в Италии – 0,9%, в Канаде – 1,1%, во Франции – 0,9%, в Японии – 1,9%, свидетельствуют данные Международного валютного фонда. Российская экономика в прошлом году показала рост в 3,6%. С учетом прогноза правительства в 3,9% по итогам текущего года, российский ВВП за время "шольцевской трехлетки" покажет средний рост в 2,1%. По мнению опрошенных агентством экспертов, у замедления роста экономики Германии есть несколько причин. Ключевая из них - резкое сокращение товарооборота между Германией и Россией: конкурентоспособность экономики страны в значительной степени обеспечивалась прямыми поставками российского газа, который перестал поступать в 2022 году. "Россия являлась большим рынком сбыта для немецких предприятий, в первую очередь машиностроительной и фармацевтической отрасли. Уход с российского рынка стал большим ударом для немецких автоконцернов, которые испытывают все возрастающее давление со стороны китайского автопрома", - отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Дополнительный фактор, ослабляющий немецкую экономику - помощь, оказываемая Германией Украине. "Наплыв беженцев из Украины лег тяжелым грузом на бюджет Германии - их ведь надо обеспечить элементарным жильем и питанием", - добавляет промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Экономика Германии постепенно проваливается в глубокий кризис, вызванный ее же внешней политикой против России. Перспектив выхода из кризиса нет, по крайней мере при нынешнем правительстве Германии - оно подобно барану продолжает биться в одни и те же ворота", - заключил он.
https://ria.ru/20240918/ssha-1973299084.html
https://ria.ru/20240910/ekonomika-1971809345.html
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германия, россия, украина, олаф шольц, ангела меркель, гельмут коль, евросоюз, g7
Германия, Россия, Украина, Олаф Шольц, Ангела Меркель, Гельмут Коль, Евросоюз, G7
Рост ВВП Германии при Шольце оказался минимальным с момента образования ЕС

Рост ВВП ФРГ при Шольце составил 0,57% в год, став минимальным с образования ЕС

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Средний темп роста ВВП Германии за время нахождения на посту федерального канцлера Олафа Шольца оказался минимальным для страны с момента образования Евросоюза - всего 0,57% в год с учетом прогноза Международного валютного фонда в 0,2% по итогам текущего года, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных.
Шольц вступил в должность в самом конце 2021 года, сменив на посту свою предшественницу из конкурирующей партии Ангелу Меркель и став четвертым главой правительства Германии с возникновения ЕС.
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Именно ее правление оказалось одним из наиболее продуктивных для экономики страны за последнее тридцатилетие: несмотря на несколько мировых кризисов, за время нахождения на посту с 2006 по 2021 год немецкий ВВП рос в среднем на 1,32% в год.
Более эффективным показал себя только канцлер Гельмут Коль, который возглавлял правительство до 1998 года: при нем рост экономики страны составил в среднем 1,7%. А при его преемнике Герхарде Шредере - всего 1,07%.

Что мешает Германии процветать

Германия оказалась единственной страной G7, экономика которой сократилась (на 0,3%) в 2023 году. Для сравнения, рост ВВП в США за прошлый год составил 2,5%, в Великобритании – 0,1%, в Италии – 0,9%, в Канаде – 1,1%, во Франции – 0,9%, в Японии – 1,9%, свидетельствуют данные Международного валютного фонда.
Российская экономика в прошлом году показала рост в 3,6%. С учетом прогноза правительства в 3,9% по итогам текущего года, российский ВВП за время "шольцевской трехлетки" покажет средний рост в 2,1%.
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По мнению опрошенных агентством экспертов, у замедления роста экономики Германии есть несколько причин. Ключевая из них - резкое сокращение товарооборота между Германией и Россией: конкурентоспособность экономики страны в значительной степени обеспечивалась прямыми поставками российского газа, который перестал поступать в 2022 году.
"Россия являлась большим рынком сбыта для немецких предприятий, в первую очередь машиностроительной и фармацевтической отрасли. Уход с российского рынка стал большим ударом для немецких автоконцернов, которые испытывают все возрастающее давление со стороны китайского автопрома", - отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Дополнительный фактор, ослабляющий немецкую экономику - помощь, оказываемая Германией Украине. "Наплыв беженцев из Украины лег тяжелым грузом на бюджет Германии - их ведь надо обеспечить элементарным жильем и питанием", - добавляет промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Экономика Германии постепенно проваливается в глубокий кризис, вызванный ее же внешней политикой против России. Перспектив выхода из кризиса нет, по крайней мере при нынешнем правительстве Германии - оно подобно барану продолжает биться в одни и те же ворота", - заключил он.
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ГерманияРоссияУкраинаОлаф ШольцАнгела МеркельГельмут КольЕвросоюзG7
 
 
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