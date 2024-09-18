Рост ВВП Германии при Шольце оказался минимальным с момента образования ЕС
Рост ВВП ФРГ при Шольце составил 0,57% в год, став минимальным с образования ЕС
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Средний темп роста ВВП Германии за время нахождения на посту федерального канцлера Олафа Шольца оказался минимальным для страны с момента образования Евросоюза - всего 0,57% в год с учетом прогноза Международного валютного фонда в 0,2% по итогам текущего года, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных.
Шольц вступил в должность в самом конце 2021 года, сменив на посту свою предшественницу из конкурирующей партии Ангелу Меркель и став четвертым главой правительства Германии с возникновения ЕС.
Именно ее правление оказалось одним из наиболее продуктивных для экономики страны за последнее тридцатилетие: несмотря на несколько мировых кризисов, за время нахождения на посту с 2006 по 2021 год немецкий ВВП рос в среднем на 1,32% в год.
Более эффективным показал себя только канцлер Гельмут Коль, который возглавлял правительство до 1998 года: при нем рост экономики страны составил в среднем 1,7%. А при его преемнике Герхарде Шредере - всего 1,07%.
Что мешает Германии процветать
Германия оказалась единственной страной G7, экономика которой сократилась (на 0,3%) в 2023 году. Для сравнения, рост ВВП в США за прошлый год составил 2,5%, в Великобритании – 0,1%, в Италии – 0,9%, в Канаде – 1,1%, во Франции – 0,9%, в Японии – 1,9%, свидетельствуют данные Международного валютного фонда.
Российская экономика в прошлом году показала рост в 3,6%. С учетом прогноза правительства в 3,9% по итогам текущего года, российский ВВП за время "шольцевской трехлетки" покажет средний рост в 2,1%.
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По мнению опрошенных агентством экспертов, у замедления роста экономики Германии есть несколько причин. Ключевая из них - резкое сокращение товарооборота между Германией и Россией: конкурентоспособность экономики страны в значительной степени обеспечивалась прямыми поставками российского газа, который перестал поступать в 2022 году.
"Россия являлась большим рынком сбыта для немецких предприятий, в первую очередь машиностроительной и фармацевтической отрасли. Уход с российского рынка стал большим ударом для немецких автоконцернов, которые испытывают все возрастающее давление со стороны китайского автопрома", - отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Дополнительный фактор, ослабляющий немецкую экономику - помощь, оказываемая Германией Украине. "Наплыв беженцев из Украины лег тяжелым грузом на бюджет Германии - их ведь надо обеспечить элементарным жильем и питанием", - добавляет промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Экономика Германии постепенно проваливается в глубокий кризис, вызванный ее же внешней политикой против России. Перспектив выхода из кризиса нет, по крайней мере при нынешнем правительстве Германии - оно подобно барану продолжает биться в одни и те же ворота", - заключил он.
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