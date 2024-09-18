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ЕС купил у России трубопроводный газ на максимальную за полтора года сумму - РИА Новости, 18.09.2024
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03:12 18.09.2024 (обновлено: 09:20 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/gaz-1973305746.html
ЕС купил у России трубопроводный газ на максимальную за полтора года сумму
ЕС купил у России трубопроводный газ на максимальную за полтора года сумму - РИА Новости, 18.09.2024
ЕС купил у России трубопроводный газ на максимальную за полтора года сумму
Евросоюз в июле импортировал трубопроводный газ из России в максимальном объеме с конца зимы прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T03:12
2024-09-18T09:20
россия
италия
венгрия
евросоюз
евростат
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Евросоюз в июле импортировал трубопроводный газ из России в максимальном объеме с конца зимы прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.В середине лета страны ЕС нарастили закупки российского трубопроводного газа в полтора раза по сравнению с показателем годом ранее — до 665,4 миллиона евро. Это стало максимумом с февраля прошлого года, когда импорт составлял чуть более миллиарда евро.Главным покупателем стала Италия, нарастившая закупки в пять раз по сравнению с прошлым июлем, в результате объемы достигли наибольшего значения с марта этого года в 214 миллионов евро. Венгрия и Словакия за год увеличили импорт российского магистрального газа на 21% — до 164,2 миллиона и 115,8 миллиона евро соответственно. В то же время Греция, наоборот, уменьшила импорт на шесть процентов — до 162,1 миллиона евро, Болгария — на 9,5%, до 6,7 миллиона, а Чехия — вдвое, до 2,6 миллиона. Австрия традиционно не раскрывает данные по покупке газа. Всего за семь месяцев Евросоюз приобрел у России трубопроводного газа на 3,95 миллиарда евро, что на 24% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом ЕС сократил закупки и у других поставщиков — на 45%, до 17,3 миллиарда евро. В результате доля Москвы в европейском импорте трубопроводного газа выросла почти до 19% с примерно 14% годом ранее.Накануне РИА Новости выяснило, что Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа на максимальные с конца зимы 565,7 миллиона евро.В начале сентября директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский сообщил РИА Новости, что страны Евросоюза продолжают наращивать закупки российского газа. Как уточнил дипломат, к настоящему времени доля российского газа в общем импорте ЕС достигает 15%.Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Те, кто отказался от поставок, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ, предупреждали в Москве.
https://ria.ru/20240911/gaz-1972078178.html
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россия, италия, венгрия, евросоюз, евростат, экономика
Россия, Италия, Венгрия, Евросоюз, Евростат, Экономика
ЕС купил у России трубопроводный газ на максимальную за полтора года сумму

ЕС в июле купил трубопроводный газ из РФ на максимальную за полтора года сумму

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Евросоюз в июле импортировал трубопроводный газ из России в максимальном объеме с конца зимы прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
В середине лета страны ЕС нарастили закупки российского трубопроводного газа в полтора раза по сравнению с показателем годом ранее — до 665,4 миллиона евро. Это стало максимумом с февраля прошлого года, когда импорт составлял чуть более миллиарда евро.
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Главным покупателем стала Италия, нарастившая закупки в пять раз по сравнению с прошлым июлем, в результате объемы достигли наибольшего значения с марта этого года в 214 миллионов евро. Венгрия и Словакия за год увеличили импорт российского магистрального газа на 21% — до 164,2 миллиона и 115,8 миллиона евро соответственно.
В то же время Греция, наоборот, уменьшила импорт на шесть процентов — до 162,1 миллиона евро, Болгария — на 9,5%, до 6,7 миллиона, а Чехия — вдвое, до 2,6 миллиона. Австрия традиционно не раскрывает данные по покупке газа.
Всего за семь месяцев Евросоюз приобрел у России трубопроводного газа на 3,95 миллиарда евро, что на 24% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом ЕС сократил закупки и у других поставщиков — на 45%, до 17,3 миллиарда евро. В результате доля Москвы в европейском импорте трубопроводного газа выросла почти до 19% с примерно 14% годом ранее.
Накануне РИА Новости выяснило, что Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа на максимальные с конца зимы 565,7 миллиона евро.
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В начале сентября директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский сообщил РИА Новости, что страны Евросоюза продолжают наращивать закупки российского газа. Как уточнил дипломат, к настоящему времени доля российского газа в общем импорте ЕС достигает 15%.
Многие страны Европы в 2022 году лишились — частично или полностью — газа от "Газпрома". Весной он сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту — "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а по украинскому — ощутимо снизилась.
В Москве ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. Те, кто отказался от поставок, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ, предупреждали в Москве.
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