https://ria.ru/20240918/fsb-1973332737.html

ФСБ показала видео задержания участниц исламистской ячейки в Татарстане

ФСБ показала видео задержания участниц исламистской ячейки в Татарстане - РИА Новости, 18.09.2024

ФСБ показала видео задержания участниц исламистской ячейки в Татарстане

ФСБ России показала видео задержания участниц женской исламистской ячейки в Татарстане. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:24

2024-09-18T10:24

2024-09-18T10:24

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания участниц женской исламистской ячейки в Татарстане. Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о пресечении в Татарстане деятельности законспирированной женской ячейки запрещённой в России международной террористической организации. Её участники распространяли на территории РФ террористическую идеологию на основе доктрины создания так называемого всемирного халифата и вербовали в свои ряды жителей России. Изъяты запрещенная экстремистская литература, средства связи, электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело. На опубликованных кадрах оперативники заходят на территорию частного дома, а затем проникают внутрь и забирают оттуда двоих женщин с покрытыми платками головами. Кроме того, демонстрируются изъятые литература, тетради с записями, сделанными от руки, телефоны и сим-карты, флешки и ноутбуки. В конце видео участницы законспирированной ячейки садятся в служебный транспорт.

https://ria.ru/20240912/verbovka-1972208398.html

россия

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Татарстане женщин, занимавшихся вербовкой в террористическую организацию ФСБ показала, как в Татарстане задерживали женщин, занимавшихся вербовкой в террористическую организацию. 2024-09-18T10:24 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)