https://ria.ru/20240918/fsb-1973332737.html
ФСБ показала видео задержания участниц исламистской ячейки в Татарстане
ФСБ показала видео задержания участниц исламистской ячейки в Татарстане - РИА Новости, 18.09.2024
ФСБ показала видео задержания участниц исламистской ячейки в Татарстане
ФСБ России показала видео задержания участниц женской исламистской ячейки в Татарстане. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:24
2024-09-18T10:24
2024-09-18T10:24
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания участниц женской исламистской ячейки в Татарстане. Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о пресечении в Татарстане деятельности законспирированной женской ячейки запрещённой в России международной террористической организации. Её участники распространяли на территории РФ террористическую идеологию на основе доктрины создания так называемого всемирного халифата и вербовали в свои ряды жителей России. Изъяты запрещенная экстремистская литература, средства связи, электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело. На опубликованных кадрах оперативники заходят на территорию частного дома, а затем проникают внутрь и забирают оттуда двоих женщин с покрытыми платками головами. Кроме того, демонстрируются изъятые литература, тетради с записями, сделанными от руки, телефоны и сим-карты, флешки и ноутбуки. В конце видео участницы законспирированной ячейки садятся в служебный транспорт.
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россия
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Новости
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РИА Новости
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Задержание в Татарстане женщин, занимавшихся вербовкой в террористическую организацию
ФСБ показала, как в Татарстане задерживали женщин, занимавшихся вербовкой в террористическую организацию.
2024-09-18T10:24
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РИА Новости
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала видео задержания участниц исламистской ячейки в Татарстане
ФСБ показала видео задержания участниц женской исламистской ячейки в Татарстане
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания участниц женской исламистской ячейки в Татарстане.
Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о пресечении в Татарстане деятельности законспирированной женской ячейки запрещённой в России международной террористической организации. Её участники распространяли на территории РФ террористическую идеологию на основе доктрины создания так называемого всемирного халифата и вербовали в свои ряды жителей России. Изъяты запрещенная экстремистская литература, средства связи, электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело.
На опубликованных кадрах оперативники заходят на территорию частного дома, а затем проникают внутрь и забирают оттуда двоих женщин с покрытыми платками головами. Кроме того, демонстрируются изъятые литература, тетради с записями, сделанными от руки, телефоны и сим-карты, флешки и ноутбуки.
В конце видео участницы законспирированной ячейки садятся в служебный транспорт.