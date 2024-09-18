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ФРС США снизила базовую процентную ставку впервые с 2020 года - РИА Новости, 18.09.2024
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21:40 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/frs-1973519028.html
ФРС США снизила базовую процентную ставку впервые с 2020 года
ФРС США снизила базовую процентную ставку впервые с 2020 года - РИА Новости, 18.09.2024
ФРС США снизила базовую процентную ставку впервые с 2020 года
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с 2020 года понизила базовую процентную ставку - на 50 базисных пунктов, до... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:40
2024-09-18T21:40
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с 2020 года понизила базовую процентную ставку - на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали понижения до 5-5,25% годовых. В последний раз ФРС понижала учетную ставку в марте 2020 года. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В свете прогресса в отношении инфляции и с учетом соотношения рисков, комитет по открытым рынкам ФРС принял решение снизить ставку. "Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. Рост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы вырос, но остается низким. Инфляция продвинулась к достижению цели Комитета в 2%, но остается несколько повышенной", - сообщается в документе. Комитет стремится к достижению максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Что касается корректировок целевого диапазона учетной ставки, регулятор будет оценивать поступающие данные и риски. Регулятор продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств государственных организаций и государственных ценных бумаг с ипотечным покрытием.
https://ria.ru/20240810/stavka-1965201969.html
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, в мире
Экономика, США, Федеральная резервная система США, В мире
ФРС США снизила базовую процентную ставку впервые с 2020 года

ФРС США впервые с 2020 года понизила базовую ставку — на 50 базисных пунктов

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с 2020 года понизила базовую процентную ставку - на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали понижения до 5-5,25% годовых. В последний раз ФРС понижала учетную ставку в марте 2020 года.
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ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.
В свете прогресса в отношении инфляции и с учетом соотношения рисков, комитет по открытым рынкам ФРС принял решение снизить ставку. "Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. Рост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы вырос, но остается низким. Инфляция продвинулась к достижению цели Комитета в 2%, но остается несколько повышенной", - сообщается в документе.
Комитет стремится к достижению максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Что касается корректировок целевого диапазона учетной ставки, регулятор будет оценивать поступающие данные и риски.
Регулятор продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств государственных организаций и государственных ценных бумаг с ипотечным покрытием.
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