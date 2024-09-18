https://ria.ru/20240918/frs-1973519028.html
ФРС США снизила базовую процентную ставку впервые с 2020 года
ФРС США снизила базовую процентную ставку впервые с 2020 года - РИА Новости, 18.09.2024
ФРС США снизила базовую процентную ставку впервые с 2020 года
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с 2020 года понизила базовую процентную ставку - на 50 базисных пунктов, до... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:40
2024-09-18T21:40
2024-09-18T21:40
экономика
сша
федеральная резервная система сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747250471_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f790a61b4aeb1737911cb252ae52b27.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с 2020 года понизила базовую процентную ставку - на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали понижения до 5-5,25% годовых. В последний раз ФРС понижала учетную ставку в марте 2020 года. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В свете прогресса в отношении инфляции и с учетом соотношения рисков, комитет по открытым рынкам ФРС принял решение снизить ставку. "Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. Рост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы вырос, но остается низким. Инфляция продвинулась к достижению цели Комитета в 2%, но остается несколько повышенной", - сообщается в документе. Комитет стремится к достижению максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Что касается корректировок целевого диапазона учетной ставки, регулятор будет оценивать поступающие данные и риски. Регулятор продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств государственных организаций и государственных ценных бумаг с ипотечным покрытием.
https://ria.ru/20240810/stavka-1965201969.html
https://ria.ru/20240918/ssha-1973299084.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747250471_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_aa1688d15515eb463ca1366c97802b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, федеральная резервная система сша, в мире
Экономика, США, Федеральная резервная система США, В мире
ФРС США снизила базовую процентную ставку впервые с 2020 года
ФРС США впервые с 2020 года понизила базовую ставку — на 50 базисных пунктов
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с 2020 года понизила базовую процентную ставку - на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых, следует из пресс-релиза
регулятора.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали понижения до 5-5,25% годовых. В последний раз ФРС понижала учетную ставку в марте 2020 года.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.
В свете прогресса в отношении инфляции и с учетом соотношения рисков, комитет по открытым рынкам ФРС принял решение снизить ставку. "Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. Рост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы вырос, но остается низким. Инфляция продвинулась к достижению цели Комитета в 2%, но остается несколько повышенной", - сообщается в документе.
Комитет стремится к достижению максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Что касается корректировок целевого диапазона учетной ставки, регулятор будет оценивать поступающие данные и риски.
Регулятор продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств государственных организаций и государственных ценных бумаг с ипотечным покрытием.