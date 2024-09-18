https://ria.ru/20240918/frs-1973519028.html

ФРС США снизила базовую процентную ставку впервые с 2020 года

ФРС США снизила базовую процентную ставку впервые с 2020 года - РИА Новости, 18.09.2024

ФРС США снизила базовую процентную ставку впервые с 2020 года

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с 2020 года понизила базовую процентную ставку - на 50 базисных пунктов, до... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T21:40

2024-09-18T21:40

2024-09-18T21:40

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые с 2020 года понизила базовую процентную ставку - на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали понижения до 5-5,25% годовых. В последний раз ФРС понижала учетную ставку в марте 2020 года. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В свете прогресса в отношении инфляции и с учетом соотношения рисков, комитет по открытым рынкам ФРС принял решение снизить ставку. "Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. Рост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы вырос, но остается низким. Инфляция продвинулась к достижению цели Комитета в 2%, но остается несколько повышенной", - сообщается в документе. Комитет стремится к достижению максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Что касается корректировок целевого диапазона учетной ставки, регулятор будет оценивать поступающие данные и риски. Регулятор продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств государственных организаций и государственных ценных бумаг с ипотечным покрытием.

https://ria.ru/20240810/stavka-1965201969.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, федеральная резервная система сша, в мире