https://ria.ru/20240918/front-1973330191.html

На Украине забили тревогу из-за продвижения российских сил на фронте

На Украине забили тревогу из-за продвижения российских сил на фронте - РИА Новости, 18.09.2024

На Украине забили тревогу из-за продвижения российских сил на фронте

Продвижение российских военных на Украине ведет к разгрому ВСУ, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:11

2024-09-18T10:11

2024-09-18T10:11

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Продвижение российских военных на Украине ведет к разгрому ВСУ, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Россия поставила цель разгромить наши войска. Военная цель — разгром войск. Красноармейское, Кураховское, Угледарское, Купянское направления ведут к реализации военной цели — разгрому украинских войск", — указал Стариков.Кроме того, бывший офицер раскритиковал украинское правительство за его задачу вернуться к границам 1991 года, назвав это невоенной целью.Накануне источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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в мире, украина, донецкая народная республика, олег стариков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, политика