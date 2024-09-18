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На Украине забили тревогу из-за продвижения российских сил на фронте
На Украине забили тревогу из-за продвижения российских сил на фронте - РИА Новости, 18.09.2024
На Украине забили тревогу из-за продвижения российских сил на фронте
Продвижение российских военных на Украине ведет к разгрому ВСУ, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:11
2024-09-18T10:11
2024-09-18T10:11
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Продвижение российских военных на Украине ведет к разгрому ВСУ, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Россия поставила цель разгромить наши войска. Военная цель — разгром войск. Красноармейское, Кураховское, Угледарское, Купянское направления ведут к реализации военной цели — разгрому украинских войск", — указал Стариков.Кроме того, бывший офицер раскритиковал украинское правительство за его задачу вернуться к границам 1991 года, назвав это невоенной целью.Накануне источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Политика
На Украине забили тревогу из-за продвижения российских сил на фронте
Экс-офицер СБУ Стариков: продвижение ВС России ведет к разгрому ВСУ