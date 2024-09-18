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На Украине забили тревогу из-за продвижения российских сил на фронте - РИА Новости, 18.09.2024
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10:11 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/front-1973330191.html
На Украине забили тревогу из-за продвижения российских сил на фронте
На Украине забили тревогу из-за продвижения российских сил на фронте - РИА Новости, 18.09.2024
На Украине забили тревогу из-за продвижения российских сил на фронте
Продвижение российских военных на Украине ведет к разгрому ВСУ, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:11
2024-09-18T10:11
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донецкая народная республика
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политика
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Продвижение российских военных на Украине ведет к разгрому ВСУ, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Россия поставила цель разгромить наши войска. Военная цель — разгром войск. Красноармейское, Кураховское, Угледарское, Купянское направления ведут к реализации военной цели — разгрому украинских войск", — указал Стариков.Кроме того, бывший офицер раскритиковал украинское правительство за его задачу вернуться к границам 1991 года, назвав это невоенной целью.Накануне источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240917/zelenskiy-1973132757.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, олег стариков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, политика
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Политика
На Украине забили тревогу из-за продвижения российских сил на фронте

Экс-офицер СБУ Стариков: продвижение ВС России ведет к разгрому ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Продвижение российских военных на Украине ведет к разгрому ВСУ, заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«
"Россия поставила цель разгромить наши войска. Военная цель — разгром войск. Красноармейское, Кураховское, Угледарское, Купянское направления ведут к реализации военной цели — разгрому украинских войск", — указал Стариков.
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Кроме того, бывший офицер раскритиковал украинское правительство за его задачу вернуться к границам 1991 года, назвав это невоенной целью.
Накануне источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что российские военные освободили город Украинск в Донецкой Народной Республике.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
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