Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершился первый день форума "Облачные города" - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/forum-1973513489.html
В Москве завершился первый день форума "Облачные города"
В Москве завершился первый день форума "Облачные города" - РИА Новости, 18.09.2024
В Москве завершился первый день форума "Облачные города"
Мероприятия первого дня форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" собрали представителей международного бизнеса и российских и зарубежных... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:49
2024-09-18T20:49
технологии
брикс
москва
китай
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973513351_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_3d0056b7bd67c95db9ce0400011e3249.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мероприятия первого дня форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" собрали представителей международного бизнеса и российских и зарубежных экспертов в области реализации крупных городских инфраструктурных проектов и управления передовыми мегаполисами, сообщает пресс-служба форума. Участники обсудили инновационные ИИ-инструменты и технологии, способные вывести качество городской жизни на новый уровень, а также приняли участие в специальных открытых тематических сессиях. Экономист Джеффри Сакс принял участие в сессии "Справедливая глобализация. Могут ли технологии обеспечить устойчивый рост мегаполисов и снижение мирового неравенства?", где отметил мировой тренд в устойчивом развитии городов на снижение использования частных автомобилей. Он также призвал руководителей городских агломераций к тесному сотрудничеству и диалогу. Он высоко оценил систему московского метрополитена, отметив, что города США нуждаются в аналогичных решениях для организации работы общественного транспорта. "В Москве одна из самых совершенных систем метрополитена, а московское метро действительно прекрасно. Нам, в США, нужен такой же общественный транспорт во всех основных городах. Следующим шагом развития транспортной инфраструктуры должно стать развитие беспилотных средств передвижения. Самая важная трансформация как раз заключается в том, чтобы города были независимы от источников питания, чтобы общественный транспорт был беспилотным. Также нужно развивать другие формы цифровых услуг", — приводит пресс-служба слова Сакса. В рамках форума "Зеленые города БРИКС" эксперты искали ответы на современные антропогенные вызовы, а также обсуждали перспективы создания экологической инфраструктуры в мегаполисах стран союза. В ходе сессии "Зеленая" экономика и города будущего" лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг поблагодарил Москву за инициативу совместной работы по борьбе с климатическими инициативами. "БРИКС является важным связующим элементом в разрешении климатического кризиса, потому что он соединяет страны, которые находятся на схожем уровне развития. &lt;…&gt; И я очень благодарен руководству российской столицы за то, что он сплотил всех, в частности города объединения, в духе солидарности и сотрудничества, чтобы мы могли работать сообща в борьбе против изменения климата", — заявил Чунг. Также эксперт отметил, что Москва использует эффективную цифровую платформу и активно применяет технологии искусственного интеллекта для управления городской инфраструктурой. "Цифровизация и нейросети могут быть полезными инструментами, но мы не можем полагаться только на технологии. Нам нужно больше концентрироваться на изменении своего мировоззрения", — добавил Чунг. В ходе сессии "Город-стратег. В коллаборации с бизнесом" исполнительный директор Гуанчжоуского института городских инноваций Николас Ю рассказал о планах по созданию цифровых копий детей в Китае. Технологию планируется применять для прогноза состояния здоровья ребенка и оперативного информирования родителей об угрозах. Кандидат в мэры Торонто в 2022 году, урбанист Гил Пеньялоса во время участия в сессии "Зеленая инфраструктура в городах БРИКС" отметил, что мегаполисы сегодня формируют инфраструктуру, ориентируясь на потребности 30-летних жителей. Однако, эксперт отметил, что при этом, в России и Китае население полностью удовлетворяет свои потребности. Но в других странах такой тенденции нет. "Хороший город отличается тем, что даже ребенок на трехколесном велосипеде может безопасно добраться в любую точку. В наше время люди живут все дольше и дольше, но важно не просто жить, а двигаться. Еще один важный элемент — все в городе должно быть в пешей доступности. Кроме того, каждому жителю необходима природа. Для этого нужно создавать маленькие и большие парки", — отметил Пеньялоса. На форуме также были представлены итоги Индекса БРИКС-250, который составляется международным аналитическим изданием World Economic Journal (Гонконг, Китай). Москва заняла третье место в рейтинге штаб-квартир ведущих компаний БРИКС, первое и второе место заняли Пекин и Абу-Даби. Итоги рейтинга инновационной привлекательности мировых городов (HSE Global Cities Innovation Index 2024) также представили на форуме. Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ проанализировали конкурентные преимущества городов с точки зрения их привлекательности для лидеров науки, хайтека и креативных индустрий. Москва вошла в топ-10 рейтинга, заняв высокие позиции в категориях "Технологическое развитие", "Креативные индустрии" и "Городская среда". Во второй день форума ожидаются экспертные сессии для обсуждения технологических решений, внедряемых в жизнь городов, интеграции инновационных решений в системы здравоохранения, туризма и здравоохранения. Также эксперты рассмотрят перспективы роботизации и разработают прогноз будущего городов стран БРИКС и их жителей.
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973513351_35:0:1172:853_1920x0_80_0_0_c10fc1338a038f0df7f529dcd332d3e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, брикс, москва, китай, высшая школа экономики (вшэ)
Технологии, БРИКС, Москва, Китай, Высшая школа экономики (ВШЭ)

В Москве завершился первый день форума "Облачные города"

© Фото : Пресс-служба Форума будущего БРИКСФорум "Облачные города" в Москве
Форум Облачные города в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Пресс-служба Форума будущего БРИКС
Форум "Облачные города" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мероприятия первого дня форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" собрали представителей международного бизнеса и российских и зарубежных экспертов в области реализации крупных городских инфраструктурных проектов и управления передовыми мегаполисами, сообщает пресс-служба форума.
Участники обсудили инновационные ИИ-инструменты и технологии, способные вывести качество городской жизни на новый уровень, а также приняли участие в специальных открытых тематических сессиях.
Экономист Джеффри Сакс принял участие в сессии "Справедливая глобализация. Могут ли технологии обеспечить устойчивый рост мегаполисов и снижение мирового неравенства?", где отметил мировой тренд в устойчивом развитии городов на снижение использования частных автомобилей. Он также призвал руководителей городских агломераций к тесному сотрудничеству и диалогу.
Он высоко оценил систему московского метрополитена, отметив, что города США нуждаются в аналогичных решениях для организации работы общественного транспорта.
«
"В Москве одна из самых совершенных систем метрополитена, а московское метро действительно прекрасно. Нам, в США, нужен такой же общественный транспорт во всех основных городах. Следующим шагом развития транспортной инфраструктуры должно стать развитие беспилотных средств передвижения. Самая важная трансформация как раз заключается в том, чтобы города были независимы от источников питания, чтобы общественный транспорт был беспилотным. Также нужно развивать другие формы цифровых услуг", — приводит пресс-служба слова Сакса.
В рамках форума "Зеленые города БРИКС" эксперты искали ответы на современные антропогенные вызовы, а также обсуждали перспективы создания экологической инфраструктуры в мегаполисах стран союза. В ходе сессии "Зеленая" экономика и города будущего" лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг поблагодарил Москву за инициативу совместной работы по борьбе с климатическими инициативами.
"БРИКС является важным связующим элементом в разрешении климатического кризиса, потому что он соединяет страны, которые находятся на схожем уровне развития. <…> И я очень благодарен руководству российской столицы за то, что он сплотил всех, в частности города объединения, в духе солидарности и сотрудничества, чтобы мы могли работать сообща в борьбе против изменения климата", — заявил Чунг.
Также эксперт отметил, что Москва использует эффективную цифровую платформу и активно применяет технологии искусственного интеллекта для управления городской инфраструктурой.
"Цифровизация и нейросети могут быть полезными инструментами, но мы не можем полагаться только на технологии. Нам нужно больше концентрироваться на изменении своего мировоззрения", — добавил Чунг.
В ходе сессии "Город-стратег. В коллаборации с бизнесом" исполнительный директор Гуанчжоуского института городских инноваций Николас Ю рассказал о планах по созданию цифровых копий детей в Китае. Технологию планируется применять для прогноза состояния здоровья ребенка и оперативного информирования родителей об угрозах.
Кандидат в мэры Торонто в 2022 году, урбанист Гил Пеньялоса во время участия в сессии "Зеленая инфраструктура в городах БРИКС" отметил, что мегаполисы сегодня формируют инфраструктуру, ориентируясь на потребности 30-летних жителей. Однако, эксперт отметил, что при этом, в России и Китае население полностью удовлетворяет свои потребности. Но в других странах такой тенденции нет.
"Хороший город отличается тем, что даже ребенок на трехколесном велосипеде может безопасно добраться в любую точку. В наше время люди живут все дольше и дольше, но важно не просто жить, а двигаться. Еще один важный элемент — все в городе должно быть в пешей доступности. Кроме того, каждому жителю необходима природа. Для этого нужно создавать маленькие и большие парки", — отметил Пеньялоса.
На форуме также были представлены итоги Индекса БРИКС-250, который составляется международным аналитическим изданием World Economic Journal (Гонконг, Китай). Москва заняла третье место в рейтинге штаб-квартир ведущих компаний БРИКС, первое и второе место заняли Пекин и Абу-Даби.
Итоги рейтинга инновационной привлекательности мировых городов (HSE Global Cities Innovation Index 2024) также представили на форуме. Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ проанализировали конкурентные преимущества городов с точки зрения их привлекательности для лидеров науки, хайтека и креативных индустрий. Москва вошла в топ-10 рейтинга, заняв высокие позиции в категориях "Технологическое развитие", "Креативные индустрии" и "Городская среда".
Во второй день форума ожидаются экспертные сессии для обсуждения технологических решений, внедряемых в жизнь городов, интеграции инновационных решений в системы здравоохранения, туризма и здравоохранения. Также эксперты рассмотрят перспективы роботизации и разработают прогноз будущего городов стран БРИКС и их жителей.
 
ТехнологииБРИКСМоскваКитайВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала