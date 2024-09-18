https://ria.ru/20240918/forum-1973513489.html

В Москве завершился первый день форума "Облачные города"

В Москве завершился первый день форума "Облачные города" - РИА Новости, 18.09.2024

В Москве завершился первый день форума "Облачные города"

Мероприятия первого дня форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" собрали представителей международного бизнеса и российских и зарубежных... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:49

2024-09-18T20:49

2024-09-18T20:49

технологии

брикс

москва

китай

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мероприятия первого дня форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" собрали представителей международного бизнеса и российских и зарубежных экспертов в области реализации крупных городских инфраструктурных проектов и управления передовыми мегаполисами, сообщает пресс-служба форума. Участники обсудили инновационные ИИ-инструменты и технологии, способные вывести качество городской жизни на новый уровень, а также приняли участие в специальных открытых тематических сессиях. Экономист Джеффри Сакс принял участие в сессии "Справедливая глобализация. Могут ли технологии обеспечить устойчивый рост мегаполисов и снижение мирового неравенства?", где отметил мировой тренд в устойчивом развитии городов на снижение использования частных автомобилей. Он также призвал руководителей городских агломераций к тесному сотрудничеству и диалогу. Он высоко оценил систему московского метрополитена, отметив, что города США нуждаются в аналогичных решениях для организации работы общественного транспорта. "В Москве одна из самых совершенных систем метрополитена, а московское метро действительно прекрасно. Нам, в США, нужен такой же общественный транспорт во всех основных городах. Следующим шагом развития транспортной инфраструктуры должно стать развитие беспилотных средств передвижения. Самая важная трансформация как раз заключается в том, чтобы города были независимы от источников питания, чтобы общественный транспорт был беспилотным. Также нужно развивать другие формы цифровых услуг", — приводит пресс-служба слова Сакса. В рамках форума "Зеленые города БРИКС" эксперты искали ответы на современные антропогенные вызовы, а также обсуждали перспективы создания экологической инфраструктуры в мегаполисах стран союза. В ходе сессии "Зеленая" экономика и города будущего" лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг поблагодарил Москву за инициативу совместной работы по борьбе с климатическими инициативами. "БРИКС является важным связующим элементом в разрешении климатического кризиса, потому что он соединяет страны, которые находятся на схожем уровне развития. <…> И я очень благодарен руководству российской столицы за то, что он сплотил всех, в частности города объединения, в духе солидарности и сотрудничества, чтобы мы могли работать сообща в борьбе против изменения климата", — заявил Чунг. Также эксперт отметил, что Москва использует эффективную цифровую платформу и активно применяет технологии искусственного интеллекта для управления городской инфраструктурой. "Цифровизация и нейросети могут быть полезными инструментами, но мы не можем полагаться только на технологии. Нам нужно больше концентрироваться на изменении своего мировоззрения", — добавил Чунг. В ходе сессии "Город-стратег. В коллаборации с бизнесом" исполнительный директор Гуанчжоуского института городских инноваций Николас Ю рассказал о планах по созданию цифровых копий детей в Китае. Технологию планируется применять для прогноза состояния здоровья ребенка и оперативного информирования родителей об угрозах. Кандидат в мэры Торонто в 2022 году, урбанист Гил Пеньялоса во время участия в сессии "Зеленая инфраструктура в городах БРИКС" отметил, что мегаполисы сегодня формируют инфраструктуру, ориентируясь на потребности 30-летних жителей. Однако, эксперт отметил, что при этом, в России и Китае население полностью удовлетворяет свои потребности. Но в других странах такой тенденции нет. "Хороший город отличается тем, что даже ребенок на трехколесном велосипеде может безопасно добраться в любую точку. В наше время люди живут все дольше и дольше, но важно не просто жить, а двигаться. Еще один важный элемент — все в городе должно быть в пешей доступности. Кроме того, каждому жителю необходима природа. Для этого нужно создавать маленькие и большие парки", — отметил Пеньялоса. На форуме также были представлены итоги Индекса БРИКС-250, который составляется международным аналитическим изданием World Economic Journal (Гонконг, Китай). Москва заняла третье место в рейтинге штаб-квартир ведущих компаний БРИКС, первое и второе место заняли Пекин и Абу-Даби. Итоги рейтинга инновационной привлекательности мировых городов (HSE Global Cities Innovation Index 2024) также представили на форуме. Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ проанализировали конкурентные преимущества городов с точки зрения их привлекательности для лидеров науки, хайтека и креативных индустрий. Москва вошла в топ-10 рейтинга, заняв высокие позиции в категориях "Технологическое развитие", "Креативные индустрии" и "Городская среда". Во второй день форума ожидаются экспертные сессии для обсуждения технологических решений, внедряемых в жизнь городов, интеграции инновационных решений в системы здравоохранения, туризма и здравоохранения. Также эксперты рассмотрят перспективы роботизации и разработают прогноз будущего городов стран БРИКС и их жителей.

москва

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, брикс, москва, китай, высшая школа экономики (вшэ)