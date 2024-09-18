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Бабушкина выступит на IV Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 18.09.2024
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Свердловская область
 
14:06 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/forum-1973400033.html
Бабушкина выступит на IV Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге
Бабушкина выступит на IV Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 18.09.2024
Бабушкина выступит на IV Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина принимает участие в работе четвертого Евразийского женского форума в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:06
2024-09-18T14:06
свердловская область
санкт-петербург
форум
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина принимает участие в работе четвертого Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, где выступит на тематической платформе, сообщает информационное управление регионального парламента. Тема дискуссионной площадки в этом году – "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество". В работе форума примут участие более 2 тысяч гостей из 120 стран мира – это общественные деятели, парламентарии, политики, предприниматели, управленцы. "В деловой программе форума пять тематических платформ, каждая из них посвящена участию женщин в современном обществе. Меня пригласили выступить на тематической сессии "Женщины за социальный прогресс". Среди спикеров также будет министр социального развития и семьи Государства Катар Марьям Бинт Али Аль-Мисанд, министр по делам женщин Бразилии Мария Апаресида Гонкалвес и другие. Планирую также посетить несколько стратегических сессий и пленарных заседаний, программа насыщенная и интересная", - цитирует пресс-служба Бабушкину. Она отметила, что в Свердловской области женщины – законодатели, представители общественных организаций – выступают в числе инициаторов принятия и совершенствования ключевых законов, определяющих социально-экономическое развитие Среднего Урала и качество жизни уральцев. В Свердловской области принят целый блок социальных законов, которые дают возможность женщинам успешно совмещать роль хранительницы домашнего очага и профессиональную деятельность, проявлять себя в общественной работе и в предпринимательстве. Меры поддержки материнства и детства, семьи укрепляют благополучие женщин, повышают роль женщин в развитии общества. В регионе также большое внимание уделяется созданию необходимой медицинской и образовательной инфраструктуры. В Свердловской области за прошедшие годы проведена масштабная законодательная работа по формированию региональных мер поддержки семей с детьми и многодетных родителей. В регионе предоставляется областной материнский капитал, который можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образовательных и медицинских услуг, покупку дачи или сада, приобретение средств адаптации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, на подключение к газовым сетям, сетям электро- и водоснабжения. Для многодетных семей предусмотрено ежемесячное пособие на проезд, освобождение от части затрат на подключение к газовым сетям и от уплаты транспортного налога, единовременная выплата на обеспечение школьной одеждой, бесплатное посещение музеев, бесплатное обеспечение лекарствами детей до шести лет, первоочередное предоставление мест в детских садах. Предоставляются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство или социальные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Учреждена награда для женщин, посвятивших себя материнству, – знак отличия "Материнская доблесть", награда для родителей, воспитавших детей и проживших в браке 50 лет – знак отличия "Совет да любовь". Одним из самых главных направлений в законодательной деятельности депутаты считают разработку и принятие мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. В целях их поддержки в Свердловской области принят пакет региональных законов.
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санкт-петербург, форум
Свердловская область , Санкт-Петербург, Форум

Бабушкина выступит на IV Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге

© Фото : Законодательное Собрание Свердловской области/ВКонтактеПредседатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина принимает участие в работе четвертого Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина принимает участие в работе четвертого Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Законодательное Собрание Свердловской области/ВКонтакте
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина принимает участие в работе четвертого Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина принимает участие в работе четвертого Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, где выступит на тематической платформе, сообщает информационное управление регионального парламента.
Тема дискуссионной площадки в этом году – "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество". В работе форума примут участие более 2 тысяч гостей из 120 стран мира – это общественные деятели, парламентарии, политики, предприниматели, управленцы.
"В деловой программе форума пять тематических платформ, каждая из них посвящена участию женщин в современном обществе. Меня пригласили выступить на тематической сессии "Женщины за социальный прогресс". Среди спикеров также будет министр социального развития и семьи Государства Катар Марьям Бинт Али Аль-Мисанд, министр по делам женщин Бразилии Мария Апаресида Гонкалвес и другие. Планирую также посетить несколько стратегических сессий и пленарных заседаний, программа насыщенная и интересная", - цитирует пресс-служба Бабушкину.
Она отметила, что в Свердловской области женщины – законодатели, представители общественных организаций – выступают в числе инициаторов принятия и совершенствования ключевых законов, определяющих социально-экономическое развитие Среднего Урала и качество жизни уральцев.
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В Свердловской области принят целый блок социальных законов, которые дают возможность женщинам успешно совмещать роль хранительницы домашнего очага и профессиональную деятельность, проявлять себя в общественной работе и в предпринимательстве. Меры поддержки материнства и детства, семьи укрепляют благополучие женщин, повышают роль женщин в развитии общества. В регионе также большое внимание уделяется созданию необходимой медицинской и образовательной инфраструктуры.
В Свердловской области за прошедшие годы проведена масштабная законодательная работа по формированию региональных мер поддержки семей с детьми и многодетных родителей.
В регионе предоставляется областной материнский капитал, который можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образовательных и медицинских услуг, покупку дачи или сада, приобретение средств адаптации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, на подключение к газовым сетям, сетям электро- и водоснабжения. Для многодетных семей предусмотрено ежемесячное пособие на проезд, освобождение от части затрат на подключение к газовым сетям и от уплаты транспортного налога, единовременная выплата на обеспечение школьной одеждой, бесплатное посещение музеев, бесплатное обеспечение лекарствами детей до шести лет, первоочередное предоставление мест в детских садах. Предоставляются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство или социальные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Учреждена награда для женщин, посвятивших себя материнству, – знак отличия "Материнская доблесть", награда для родителей, воспитавших детей и проживших в браке 50 лет – знак отличия "Совет да любовь".
Одним из самых главных направлений в законодательной деятельности депутаты считают разработку и принятие мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. В целях их поддержки в Свердловской области принят пакет региональных законов.
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