https://ria.ru/20240918/fomin-1973452704.html
Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки Тимуру Иванову
Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки Тимуру Иванову - РИА Новости, 18.09.2024
Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки Тимуру Иванову
Соучредитель компании "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин не признал вину в даче взятки экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, следует из судебных документов,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:27
2024-09-18T16:27
2024-09-18T16:34
происшествия
тимур иванов
россия
александр фомин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Соучредитель компании "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин не признал вину в даче взятки экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Фомин А.Г. не признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, а данные им показания противоречат совокупности имеющихся в деле доказательств", - говорится в постановлении суда.Накануне Басманный суд Москвы продлил Фомину срок ареста до 23 декабря.По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
https://ria.ru/20240915/arest-1972785399.html
https://ria.ru/20240916/minoborony-1972953099.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, тимур иванов, россия, александр фомин
Происшествия, Тимур Иванов, Россия, Александр Фомин
Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки Тимуру Иванову
Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки экс-замминистра обороны Иванову
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Соучредитель компании "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин не признал вину в даче взятки экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Фомин А.Г. не признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, а данные им показания противоречат совокупности имеющихся в деле доказательств", - говорится в постановлении суда.
Накануне Басманный суд Москвы продлил Фомину срок ареста до 23 декабря.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин
обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".