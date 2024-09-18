https://ria.ru/20240918/fomin-1973452704.html

Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки Тимуру Иванову

Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки Тимуру Иванову - РИА Новости, 18.09.2024

Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки Тимуру Иванову

Соучредитель компании "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин не признал вину в даче взятки экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, следует из судебных документов,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:27

2024-09-18T16:27

2024-09-18T16:34

происшествия

тимур иванов

россия

александр фомин

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Соучредитель компании "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин не признал вину в даче взятки экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Фомин А.Г. не признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, а данные им показания противоречат совокупности имеющихся в деле доказательств", - говорится в постановлении суда.Накануне Басманный суд Москвы продлил Фомину срок ареста до 23 декабря.По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".

https://ria.ru/20240915/arest-1972785399.html

https://ria.ru/20240916/minoborony-1972953099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тимур иванов, россия, александр фомин