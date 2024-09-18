Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки Тимуру Иванову - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 18.09.2024 (обновлено: 16:34 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/fomin-1973452704.html
Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки Тимуру Иванову
Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки Тимуру Иванову - РИА Новости, 18.09.2024
Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки Тимуру Иванову
Соучредитель компании "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин не признал вину в даче взятки экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, следует из судебных документов,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:27
2024-09-18T16:34
происшествия
тимур иванов
россия
александр фомин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Соучредитель компании "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин не признал вину в даче взятки экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Фомин А.Г. не признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, а данные им показания противоречат совокупности имеющихся в деле доказательств", - говорится в постановлении суда.Накануне Басманный суд Москвы продлил Фомину срок ареста до 23 декабря.По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
https://ria.ru/20240915/arest-1972785399.html
https://ria.ru/20240916/minoborony-1972953099.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тимур иванов, россия, александр фомин
Происшествия, Тимур Иванов, Россия, Александр Фомин
Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки Тимуру Иванову

Бизнесмен Фомин не признал вину в даче взятки экс-замминистра обороны Иванову

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Соучредитель компании "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин не признал вину в даче взятки экс-замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Фомин А.Г. не признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении, а данные им показания противоречат совокупности имеющихся в деле доказательств", - говорится в постановлении суда.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии
15 сентября, 09:20
Накануне Басманный суд Москвы продлил Фомину срок ареста до 23 декабря.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Офицеры Минобороны признались во взятках
16 сентября, 13:37
 
ПроисшествияТимур ИвановРоссияАлександр Фомин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала