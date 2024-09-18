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ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за нарушения закона о рекламе
ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за нарушения закона о рекламе - РИА Новости, 18.09.2024
ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за нарушения закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты, говорится РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:22
2024-09-18T11:22
2024-09-18T11:22
технологии
россия
москва
сбербанк россии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты, говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что ранее в ФАС поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В рекламе содержалось следующее утверждение: "Снова признана лучшей в стране. Кредитная карта СберКарта". "По мнению ведомства, действия Сбербанка могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и имеют признаки нарушения Закона о рекламе. Служба возбудила дело в отношении банка. В случае установления нарушения организации грозит штраф", - говорится в сообщении. "Согласно Закону о рекламе при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения", - поясняется в сообщении.
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технологии, россия, москва, сбербанк россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Технологии, Россия, Москва, Сбербанк России, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за нарушения закона о рекламе
ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за рекламы кредитной карты
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что ранее в ФАС поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве
. В рекламе содержалось следующее утверждение: "Снова признана лучшей в стране. Кредитная карта СберКарта".
"По мнению ведомства, действия Сбербанка могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и имеют признаки нарушения Закона о рекламе. Служба возбудила дело в отношении банка. В случае установления нарушения организации грозит штраф", - говорится в сообщении.
"Согласно Закону о рекламе при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения", - поясняется в сообщении.