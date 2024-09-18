https://ria.ru/20240918/f-16-1973310979.html

В ВВС США признали пилотов ВСУ непригодными для сложных задач на F-16

В ВВС США признали пилотов ВСУ непригодными для сложных задач на F-16 - РИА Новости, 18.09.2024

В ВВС США признали пилотов ВСУ непригодными для сложных задач на F-16

Украинским пилотам не хватает опыта для решения сложных задач на поставленных Западом истребителях F-16, считает командующий ВВС США в Европе и Африке генерал... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T05:45

2024-09-18T05:45

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Украинским пилотам не хватает опыта для решения сложных задач на поставленных Западом истребителях F-16, считает командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер."Для пилотов они (F-16 – Прим. Ред.) в новинку, поэтому их не пошлют на самые рискованные миссии", — приводит его слова американский журнал Air & Space Forces Magazine.Хекер также признал, что союзники Киева не могут достаточно быстро обучать украинских пилотов управлению F-16.Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal при этом писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит украинским ЗРК Patriot из-за нарушения координации действий подразделений.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://ria.ru/20240913/pilot-1972626045.html

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украина, россия, сша, сергей лавров, вооруженные силы украины, f-16, нато, в мире