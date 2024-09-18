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В ВВС США признали пилотов ВСУ непригодными для сложных задач на F-16 - РИА Новости, 18.09.2024
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05:45 18.09.2024 (обновлено: 07:04 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/f-16-1973310979.html
В ВВС США признали пилотов ВСУ непригодными для сложных задач на F-16
В ВВС США признали пилотов ВСУ непригодными для сложных задач на F-16 - РИА Новости, 18.09.2024
В ВВС США признали пилотов ВСУ непригодными для сложных задач на F-16
Украинским пилотам не хватает опыта для решения сложных задач на поставленных Западом истребителях F-16, считает командующий ВВС США в Европе и Африке генерал... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T05:45
2024-09-18T07:04
украина
россия
сша
сергей лавров
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Украинским пилотам не хватает опыта для решения сложных задач на поставленных Западом истребителях F-16, считает командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.&quot;Для пилотов они (F-16 – Прим. Ред.) в новинку, поэтому их не пошлют на самые рискованные миссии&quot;, — приводит его слова американский журнал Air &amp; Space Forces Magazine.Хекер также признал, что союзники Киева не могут достаточно быстро обучать украинских пилотов управлению F-16.Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal при этом писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит украинским ЗРК Patriot из-за нарушения координации действий подразделений.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
https://ria.ru/20240913/pilot-1972626045.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, вооруженные силы украины, f-16, нато, в мире
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, F-16, НАТО, В мире
В ВВС США признали пилотов ВСУ непригодными для сложных задач на F-16

Американский генерал Хекер: у пилотов ВСУ нет опыта для сложных задач на F-16

© AP Photo / Vadim GhirdaИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Украинским пилотам не хватает опыта для решения сложных задач на поставленных Западом истребителях F-16, считает командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
«

"Для пилотов они (F-16 – Прим. Ред.) в новинку, поэтому их не пошлют на самые рискованные миссии", — приводит его слова американский журнал Air & Space Forces Magazine.

Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Румыния взяла на себя обучение украинского пилота на F-16, пишут СМИ
13 сентября, 22:17
Хекер также признал, что союзники Киева не могут достаточно быстро обучать украинских пилотов управлению F-16.
Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal при этом писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит украинским ЗРК Patriot из-за нарушения координации действий подразделений.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Американцы недовольны расширением баз, где украинцев учат летать на F-16
11 сентября, 02:54
 
УкраинаРоссияСШАСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныF-16НАТОВ мире
 
 
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