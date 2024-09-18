ЕС перестал поддерживать контакты с Россией по поставкам рыбы
Данкверт: Евросоюз перестал поддерживать контакты с Россией по поставкам рыбы
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРыбалка во время дрейфа парусного судна "Седов" в Баренцевом море
Рыбалка во время дрейфа парусного судна "Седов" в Баренцевом море. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Страны Евросоюза перестали поддерживать контакты с Россией, в частности, по поставкам рыбы, но наша страна в этом году уже открыла допуск около 500 предприятий из других стран, в том числе для компаний из соседних государств, сказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на Международном рыбопромышленном форуме.
"Вы знаете, что, допустим, Европейский союз вообще с нами контакты перестал поддерживать там, в отношении именно рыбы пока ничего не получается - просто контактов нет... Мы включили за этот год, я не знаю, около 500 предприятий в различных странах, включая наших соседей и включая там Азербайджан. То есть у нас вопрос в том, что если мы включаем, то мы должны дальше поставлять. Потому что единственное требование наших коллег за рубежом - если вы включили, если вы не поставляете, то тогда это перечеркивает всю нашу работу", - сказал Данкверт.
Он отметил, что в работе по включению предприятий в список поставщиков должны участвовать обе стороны - и импортеры, и экспортеры. По словам Данкверта, в 2024 году хорошая работа в этом направлении была проведена с Китаем и Кореей, "они в этом году подтверждали достаточно много". "И мы ждем сейчас согласования по рыбной муке от наших китайских коллег. То есть работа такая общая", - добавил глава Россельхознадзора.
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