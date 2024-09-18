https://ria.ru/20240918/evrosoyuz-1973480338.html

ЕС перестал поддерживать контакты с Россией по поставкам рыбы

ЕС перестал поддерживать контакты с Россией по поставкам рыбы - РИА Новости, 18.09.2024

ЕС перестал поддерживать контакты с Россией по поставкам рыбы

Страны Евросоюза перестали поддерживать контакты с Россией, в частности, по поставкам рыбы, но наша страна в этом году уже открыла допуск около 500 предприятий... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:01

2024-09-18T18:01

2024-09-18T18:01

экономика

россия

азербайджан

китай

сергей данкверт

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евросоюз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Страны Евросоюза перестали поддерживать контакты с Россией, в частности, по поставкам рыбы, но наша страна в этом году уже открыла допуск около 500 предприятий из других стран, в том числе для компаний из соседних государств, сказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт на Международном рыбопромышленном форуме. "Вы знаете, что, допустим, Европейский союз вообще с нами контакты перестал поддерживать там, в отношении именно рыбы пока ничего не получается - просто контактов нет... Мы включили за этот год, я не знаю, около 500 предприятий в различных странах, включая наших соседей и включая там Азербайджан. То есть у нас вопрос в том, что если мы включаем, то мы должны дальше поставлять. Потому что единственное требование наших коллег за рубежом - если вы включили, если вы не поставляете, то тогда это перечеркивает всю нашу работу", - сказал Данкверт. Он отметил, что в работе по включению предприятий в список поставщиков должны участвовать обе стороны - и импортеры, и экспортеры. По словам Данкверта, в 2024 году хорошая работа в этом направлении была проведена с Китаем и Кореей, "они в этом году подтверждали достаточно много". "И мы ждем сейчас согласования по рыбной муке от наших китайских коллег. То есть работа такая общая", - добавил глава Россельхознадзора.

https://ria.ru/20240917/ekonomika-1973190425.html

россия

азербайджан

китай

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экономика, россия, азербайджан, китай, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евросоюз