https://ria.ru/20240918/evrosoyuz-1973451747.html

В ЕС изучают новые меры по ужесточению выдачи виз россиянам

В ЕС изучают новые меры по ужесточению выдачи виз россиянам - РИА Новости, 18.09.2024

В ЕС изучают новые меры по ужесточению выдачи виз россиянам

ЕС в настоящее время оценивает реализацию странами ЕС введенных ранее ограничений на выдачу виз гражданам России и усиление контроля россиян на границах... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:22

2024-09-18T16:22

2024-09-18T16:27

россия

евросоюз

еврокомиссия

в мире

венгрия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости. ЕС в настоящее время оценивает реализацию странами ЕС введенных ранее ограничений на выдачу виз гражданам России и усиление контроля россиян на границах Евросоюза, чтобы принять решение о необходимости "дальнейших действий", заявила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар Стелла Кириакидес.Она выступила на депутатской дискуссии, посвященной решению Венгрии по упрощению получения рабочих виз гражданами ряда стран, включая Россию и Белоруссию."Россия – угроза для Евросоюза... Мы приостановили действие облегченного визового режима с РФ, мы подготовили инструкции для государств-членов ЕС по более строгим правилам выдачи виз, дополнительных проверок для граждан России на границах ЕС. Количество виз для российских граждан упало на примерно 90%. Мы сейчас изучаем, как государства-члены реализуют эти инструкции для того, чтобы понять, нужно ли нам предпринимать новые меры… Мы были правы, когда вводили эти меры", - заявила еврокомиссар.Она добавила, что "облегчение въезда в ЕС гражданам двух враждебных ЕС стран, вызывает серьезные вопросы".Кириакидес также отметила, что Еврокомиссия ожидает получение письменного ответа от Будапешта на свой повторный запрос по облегчению получения рабочих виз россиянами, включая вопрос о том, почему Венгрия посчитала необходимым упростить получение виз в ЕС гражданами РФ "в нынешних политических условиях", и почему там считают невозможным найти необходимых работников в европейских странах или дружественных странах-партнерах, а также, каким образом Венгрия намерена обеспечить контроль за российским гражданами и проверки безопасности, "учитывая потенциальный риск".Ранее источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что Брюссель собирается на основе ответа Венгрии оценить, соблюдает ли Будапешт законы ЕС.Второго августа еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Юханссон сообщила, что ЕК официально потребовала разъяснений Венгрии по вопросу о включении россиян и белорусов в программу упрощенного получения долгосрочных виз. Юханссон рассматривает РФ "как угрозу безопасности" и рекомендовала проявлять "больше бдительности" по отношению к въезжающим россиянам. Еврокомиссия получила 21 августа ответ Венгрии, но позднее направила уточняющий запрос, ответ на который должен был поступить до 11 сентября.18 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что выдача национальных карт гражданам России и Белоруссии не создает никаких угроз безопасности странам Шенгенской зоны. Министр отметил, что все заявления об обратном "коллег из Северной Европы и Балтии, ослепленных военной пропагандой, - чистая ложь".В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония. Расширение программы стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу 1 января 2024 года. Ранее в списке фигурировали только Сербия и Украина.Опубликованный в Венгрии указ не вызывал реакции со стороны Евросоюза три недели, пока 30 июля председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер не призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России, заявив, что ослабление визовых правил может представлять угрозу национальной безопасности европейских стран. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите ЕС в октябре.Литва отправила в Еврокомиссию официальный запрос, чтобы та проанализировала решение Венгрии ввести упрощенный въезд на работу для граждан России и Белоруссии. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал пересмотреть и ограничить пребывание Венгрии в шенгенской зоне.Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач назвал лживой критику Евросоюза в адрес Будапешта из-за упрощения въезда для россиян и белорусов, напомнив, что это Брюссель ранее пустил в Европу миллионы мигрантов в ущерб национальной безопасности государств ЕС.

https://ria.ru/20240906/visa-1971190776.html

https://radiosputnik.ru/20240824/shengen-1968246429.html

https://ria.ru/20240824/vengriya-1968199840.html

https://ria.ru/20240820/frantsiya-1967386002.html

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россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, венгрия, санкции в отношении россии