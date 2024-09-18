https://ria.ru/20240918/evropa-1973402291.html

Депутаты Европарламента обратились к Байдену с просьбой об Украине

Депутаты Европарламента обратились к Байдену с просьбой об Украине - РИА Новости, 18.09.2024

Депутаты Европарламента обратились к Байдену с просьбой об Украине

Ряд депутатов Европарламента обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой снять ограничения на использование Киевом американского оружия для ударов по... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:13

2024-09-18T14:13

2024-09-18T14:13

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сша

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джо байден

владимир путин

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европарламент

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ряд депутатов Европарламента обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой снять ограничения на использование Киевом американского оружия для ударов по территории РФ, пишет газета Politico. "В письме Байдену... европейские депутаты, в том числе бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс, призвали Байдена снять ограничения на предоставленное Штатами оружие, чтобы продемонстрировать солидарность с европейскими партнерами", - говорится в сообщении издания, в распоряжение которого попало это письмо. Отмечается, что просьба законодателей направлена в адрес не только Вашингтона, но и его союзников. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20240913/kreml-1972487411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, киев, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, нато, европарламент, украина