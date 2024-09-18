Депутаты Европарламента обратились к Байдену с просьбой об Украине
Евродепутаты просят Байдена снять ограничения на использование Киевом оружия США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ряд депутатов Европарламента обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой снять ограничения на использование Киевом американского оружия для ударов по территории РФ, пишет газета Politico.
"В письме Байдену... европейские депутаты, в том числе бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс, призвали Байдена снять ограничения на предоставленное Штатами оружие, чтобы продемонстрировать солидарность с европейскими партнерами", - говорится в сообщении издания, в распоряжение которого попало это письмо.
Отмечается, что просьба законодателей направлена в адрес не только Вашингтона, но и его союзников.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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11 сентября, 12:39